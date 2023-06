Giacomo Agostini: "Wir hatten den zusätzlichen Gedanken an den Tod"

Giacomo Agostini blickt auf eine der größten und erfolgreichsten Karrieren eines Motorradrennfahrers zurück. Als Rekordhalter von Weltmeistertiteln (15) und Grand-Prix-Siegen (122) beobachtet der Italiener heute eine MotoGP, die für seinen Geschmack zu technisch ist, aber weit entfernt von dem eklatanten Mangel an Sicherheit, der zu seiner Zeit noch verheerende Folgen hatte.

"Das Tolle an der heutigen Zeit ist, dass wir die gleiche Anspannung hatten, aber zusätzlich noch den Gedanken an den Tod", erinnert sich der 80-Jährige im Interview mit der französischen Ausgabe von 'Motorsport.com'.

"Als wir gestürzt sind, war es leider eher ein schwerer Schaden als ein kleiner. Heute kann man stürzen, aufstehen und weiterfahren. Das ist die große Evolution der Sicherheit."

"Ich bin auf der Isle of Man gefahren, wo ich zehnmal gewonnen habe, und bis heute gab es dort 266 Todesfälle. Leider war es so. Die Strecken waren so, wie sie waren", erinnert er sich. Damals zählte die Isle of Man wie ein Rundstrecken-Grand-Prix zum Kalender und war von 1949 bis 1976 Teil der Meisterschaft.

1972, im Jahr seines letzten Sieges auf der Isle of Man, verkündete Agostini, dort nie wieder zu fahren, nachdem sein Freund Gilberto Parlotti tödlich verunglückt war. Damit wurde er zum Vorbild für andere Boykotte, die noch folgen sollten und schließlich zum Ausschluss des Rennens aus der Meisterschaft führten.

Für die Fahrer der 1960er und 1970er Jahre, als Agostini aktiv war, war die Wahrnehmung des Risikos real und dauerhaft: "Wir hatten den zusätzlichen Gedanken an den Tod. Es gab viele Momente, in denen ich eine Stunde nach dem Tod eines Freundes an den Start ging. Das sind Dinge, die ihre Spuren hinterlassen."

Seitdem hat sich viel verändert. "Der Fortschritt bleibt nicht stehen, er schreitet voran. Vieles hat sich verändert, vor allem die Sicherheit", sagt er zufrieden. "Mit den Rennstrecken, den Kiesbetten, den Rennanzügen und den Vollvisierhelmen gibt es heute viel mehr Sicherheit. Und auch mit dem Airbag, den mein Freund Lino Dainese quasi erfunden hat, eine unglaubliche Sicherheitshilfe für die Fahrer."

Zu viel Leistung und zu viel Elektronik

In einem Punkt ist der 80-Jährige allerdings sehr viel zurückhaltender. "Die Motorräder haben sich auch verändert. Ich persönlich bin kein Freund von zu viel Technik", erklärt er.

"Heutzutage kann kein Fahrer mehr ein Motorrad fahren, wenn man die Elektronik wegnimmt, also ist der Fahrer nicht mehr so nützlich wie früher. Ich würde das vielleicht ein wenig einschränken, weil ich dem Fahrer die ganze Verantwortung und den Mut zum Sieg überlassen möchte", sagt der Rekordweltmeister.

"Das würde bedeuten, dass er es ist, der mit seinem Motorrad gewinnt. Heute gibt es eine Menge Elektronik und sie hilft, viele Dinge zu tun. Ich glaube auch, dass die Leistung, die wir heute haben, nicht nützlich ist. Wir wollen eine Show und einen Kampf, und die Elektronik erfüllt diesen Zweck nicht", so Agostini.

"Die heutigen Motorräder haben eine Menge Power. Aber in der Vergangenheit, als Mike Hailwood, Phil Read, Agostini, Kenny Roberts oder Valentino Rossi nur 120 oder 150 PS hatten, gab es eine Show. Nur weil es heute mehr Pferdestärken gibt, bedeutet das nicht, dass es mehr Show gibt. Im Gegenteil, mit viel Leistung bringt man alles ans Limit: Reifen, Bremsen, Fahrwerk, Kette und auch die Gefahr."

Für Giacomo Agostini, der seinen Heldenstatus zu einer Zeit erlangte, als die Maschinen noch viel rudimentärer waren, ist diese extreme Entwicklung nicht das, was die Fans wollen.

"Heute ist alles am Limit, unterstützt durch die Technologie. Wenn sie nicht zu 100 Prozent funktioniert, kann auch der talentierteste Fahrer nichts ausrichten. Deshalb wäre es eine gute Idee, das alles zu reduzieren, um noch mehr Show zu haben."

Der Fahrer muss wieder wichtiger werden

Der Italiener würde also gerne sehen, dass die Fahrer wieder das Ruder übernehmen und die großen Champions in den Vordergrund treten. "Maradona oder Ronaldo im Fußball, Cassius Clay im Boxen, Eddy Merckx im Radsport, Agostini, Mike Hailwood oder Valentino Rossi im Motorradsport... Das ist es, was die Leute sehen wollen. Man verliebt sich in die Figur", argumentiert die Zweirad-Ikone.

Neben der Entwicklung, die große Marken in Schwierigkeiten bringen kann, wie wir es heute bei Honda und Yamaha sehen, gibt es auch eine extreme Verschärfung der Leistungsdichte. Sie wurde im Laufe der Jahre durch technische Vorschriften wie Einheitselektronik und -reifen sowie immer schärfere Technologien erreicht.

Für Agostini trägt dies auch zu dem Glauben bei, dass es für jeden einfach sei, an die Spitze zu kommen. "Im Gegenteil, es ist nicht einfach. Wir fangen an, das zu glauben, denn sobald etwas nicht funktioniert, hat ein großartiger Fahrer, von dem wir wissen, dass er gewinnen kann, keinen Erfolg. Und das ist ein bisschen enttäuschend."

Die heutigen Rennen haben immer noch ungefähr die gleiche Länge wie die von Agostini bestrittenen. Die Karrieren hingegen gelten als immer anstrengender, da die Zahl der Grand Prix zunimmt und die Wochenenden immer dichter werden.

Zu Zeiten Agostinis gab es zwar weniger Grands Prix in der Saison, aber es war durchaus üblich, pro Rennwochenende in mehreren Klassen gleichzeitig zu fahren.

"Am Ende des Jahres bin ich viele GPs gefahren, genau wie sie heute", stellt er fest. "Tatsache ist, dass sie heute darauf vorbereitet sind, das zu tun. Das heißt aber nicht, dass es schwieriger oder leichter ist. Es ist anders, weil es eine Evolution gegeben hat."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.