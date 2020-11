Joan Mir kontert Kritiker: "WM weniger wert? Marc wurde nicht gekidnappt!"

Die MotoGP-Saison 2020 war sehr außergewöhnlich. Einerseits gab es wegen der Coronavirus-Pandemie nur 14 Rennen. Andererseits wurden auf fünf Strecken zwei Grands Prix ausgetragen. Zudem verletzte sich Marc Marquez beim Saisonauftakt in Jerez und fuhr seither kein Rennen.

Da Marquez das Rennen in Jerez nicht beendet hat, steht er auch nicht mit 0 Punkten im offiziellen WM-Klassement. Erst wenn ein Fahrer in einem Rennergebnis außerhalb der WM-Punkteränge gewertet wird, kommt er mit 0 Punkten in die WM-Tabelle.

Seit Wochen wird unter den Fans leidenschaftlich darüber diskutiert, ob der WM-Titel ohne Marquez weniger wert sei. Der sechsmalige MotoGP-Champion hat selbst schon betont, dass die Wertigkeit wie immer ist. Auch Valentino Rossi würdigte Joan Mir als verdienten Weltmeister.

Deshalb richtet der Suzuki-Pilot jenen Menschen, die den Wert des WM-Titels absprechen, folgendes aus: "Die Leute, die das sagen, wissen nicht viel über Motorräder. Marc ist nicht hier, weil er gekidnappt wurde oder plötzlich verschwunden ist."

"Marc war beim ersten Rennen dabei. Er hat riskiert, um das Rennen und die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Er hat einen Fehler gemacht, der ihm die Saison gekostet hat. Das ist es. Schmälert das den Wert des WM-Titels?"

"Dann müsste man in der Geschichte vielen Weltmeistern den Wert absprechen, wenn sie gewonnen haben, während die Favoriten gestürzt sind", sagt Mir. "Das gehört dazu und ist Teil unseres Sports und der MotoGP."

"Ich glaube nicht, dass dieser WM-Titel weniger wert ist, weil Marquez nicht dabei war, denn er hat sich verletzt." Direkt nach dem zweiten Valencia-Rennen gratulierte Marquez seinem spanischen Landsmann auch sofort mit einem Tweet.

Ob Mir im nächsten Jahr mit der Startnummer 1 fährt, ist noch offen Foto: Suzuki Racing

Als der WM-Titel im Sack war, klebte Mir in der Auslaufrunde die Startnummer 1 auf seine Suzuki. Wird er im nächsten Jahr seine gewohnte Nummer 36 gegen die 1 austauschen? "Ich weiß es noch nicht, ich werde darüber nachdenken", lautet seine Antwort auf diese Frage.

Sollte Mir in der Saison 2021 tatsächlich die Startnummer 1 verwenden, dann hätte sich erstmals seit Jorge Lorenzo ein Weltmeister dafür entschieden. Nach seinem ersten MotoGP-Titel im Jahr 2010 fuhr er im folgenden Jahr mit der 1. Bei seinem zweiten und dritten Titel blieb Lorenzo seiner Nummer 99 treu.

