Marc Marquez: Honda bestätigt Teilnahme beim MotoGP-Test in Sepang!

Marc Marquez kann beim wichtigen MotoGP-Vorsaison-Test in Sepang (Malaysia) teilnehmen. Am Mittwochmorgen bestätigte Honda, dass der achtmalige Weltmeister am 5. und 6. Februar wieder seine RC213V pilotieren kann. Es wird das erste Mal seit dem Sieg beim Grand Prix der Emilia Romagna im Oktober sein, dass Marquez ein MotoGP-Bike fährt.

Am 30. Oktober stürzte Marquez beim Motocross-Training und klagte danach über Probleme mit der Sicht. Es war die gleiche Verletzung wie vor zehn Jahren beim Kampf um den Moto2-WM-Titel. Marquez musste die beiden finalen Rennen der MotoGP-Saison 2021 auslassen.

Mitte Januar gab es erstmals positive Signale. Marquez konnte wieder mit dem Motorrad trainieren und drehte erste Runden mit der Motocross-Maschine. Später absolvierte er einen privaten Test mit der Honda RC213V-S in Portimao und fuhr wenige Tage später eine Honda CBR600RR in Aragon.

Am Montag ließ sich Marquez erneut von den Spezialisten untersuchen. Die Ärzte bestätigten die positive Entwicklung und gaben grünes Licht für die MotoGP-Testfahrten in Malaysia und später in Indonesien.

Für Honda ist Marquez von großer Bedeutung, denn nach zwei enttäuschenden Jahren möchte der größte Hersteller der Welt in diesem Jahr wieder um den Titel kämpfen. HRC hat einen neuen Prototyp für die MotoGP-Saison 2022 entwickelt, der sich deutlich von der 2021er-Version unterscheidet.

Werkspilot Pol Espargaro und die LCR-Piloten Takaaki Nakagami und Alex Marquez testeten die 2022er-Maschine im November in Jerez und lobten die Neuentwicklung (was die Honda-Piloten zur 2022er-Maschine sagen).

Der Test in Sepang wird zeigen, wie gut die neue RC213V auf einer anderen Piste funktioniert und soll Rückschlüsse liefern, um beim Saisonstart Anfang März gut gerüstet zu sein.

