MotoGP eSports: Premiere nun doch ohne Valentino Rossi

Am Sonntag (29. März) geht auf Basis der Simulation MotoGP19 von Milestone auf dem virtuellen Mugello Circuit das erste eSports-Rennen mit diversen aktuellen MotoGP-Piloten über die Bühne. Valentino Rossi wird entgegen der Dorna-Mitteilung vom Dienstag nun aber doch nicht daran teilnehmen.

In einer zweiten Mitteilung, die vom MotoGP-Promoter am am Mittwoch herausgegeben wurde, ist Rossi nicht mehr als Teilnehmer gelistet. Als Erklärung heißt es lediglich: "Trotz vorheriger Zusage wird Valentino Rossi nicht dabei sein."

Italien befindet sich inmitten der Coronavirus-Krise. Das südeuropäische Land ist weltweit dasjenige mit den meisten Todesfällen im Zusammenhang mit COVID-19. Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist aktuell einzig in China noch höher.

Ungeachtet dessen, dass Rossi fehlt, werden sich zehn aktuelle MotoGP-Piloten im virtuellen Rennen messen. Marc Marquez, Maverick Vinales, Fabio Quartararo und Alex Rins waren bereits am Dienstag als Teilnehmer bekannt. Hinzu kommen nun noch Alex Marquez, Joan Mir, Aleix Espargaro, Francesco Bagnaia, Miguel Oliveira und Iker Lecuona. eSports-Profis werden hingegen nicht teilnehmen.

Ein Qualifying über fünf Minuten entscheidet über die Startaufstellung. Das Rennen selbst geht über eine Distanz von sechs Runden. Übertragen wird das eSports-Event am Sonntag ab 15:00 Uhr MESZ unter anderem von ServusTV und von DAZN sowie auf dem YouTube-Kanal von MotoGP.

Mit Bildmaterial von Milestone.