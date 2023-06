MotoGP-Übertragungen in Deutschland: ServusTV stellt linearen Sendebetrieb ein ServusTV zeigt das Programm in Deutschland ab 2024 nur noch auf der eigenen Videoplattform: Was passiert mit den Senderechten für MotoGP und WSBK?

Autor: Sebastian Fränzschky Laut übereinstimmenden Medienberichten hat ServusTV beschlossen, den Betrieb des linearen Fernsehens in Deutschland am Jahresende einzustellen. Das Programm des österreichischen TV-Senders kann dann nur noch digital im Stream auf der eigenen Plattform "ServusTV On" geschaut werden. "ServusTV setzt ab 2024 seinen Fokus in Deutschland auf die digitale Verbreitung über die Videoplattform ServusTV On", teilt der Sender den Kollegen von 'DWDL.de' mit. Sollte ServusTV die Verträge für die Übertragungsrechte der MotoGP und der Superbike-WM verlängern, dann laufen die beiden Rennserien somit definitiv nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen. Das Aus des linearen ServusTV-Sendebetriebs ist ein Teil der Sparmaßnahmen, die das Mutterunternehmen Red Bull profitabler machen sollen. Nach dem Tod von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz hat Nachfolger Oliver Mintzlaff in einigen Bereichen den Rotstift angesetzt. Red-Bull-Gründer Mateschitz hatte den Ruf inne, ein großer Motorsport-Enthusiast zu sein. Bei seinen Entscheidungen spielte die emotionale Ebene eine große Rolle. Nachfolger Mintzlaff agiert wesentlich rationaler und könnte weitere Entscheidungen treffen, die für die deutschsprachige Motorradsport-Welt alles andere als positiv sind. Denn offen ist, ob ServusTV überhaupt die Verträge für die Übertragungsrechte der MotoGP und Superbike-WM verlängert. Seit 2019 überträgt ServusTV die MotoGP im deutschen Free-TV und bot seinen Zuschauern kostenlose Livebilder, selbst recherchierte Beiträge und Meinungen von Experten und Ex-Rennfahrern. Neben der MotoGP bringt ServusTV auch die WSBK in die heimischen Wohnzimmer Foto: Ducati Zudem hat ServusTV auch die Superbike-WM im Programm und sendet die drei Rennen der seriennahen Meisterschaft meist live. Laut aktuellem Stand gilt es als unwahrscheinlich, dass ein anderer deutscher Free-TV-Sender Interesse an der MotoGP und der Superbike-WM zeigt. Sollte ServusTV die Verträge nicht verlängern, dann droht ein Wechsel ins Pay-TV. Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.