Rückschlag für Honda: Marc Marquez bricht sich beim Jerez-Sturz den Oberarm

Honda-Werkspilot Marc Marquez hat sich beim MotoGP-Saisonauftakt in Jerez (zum Rennbericht) den rechten Oberarm gebrochen. Ein Ausritt in der Anfangsphase spülte Marquez beim Spanien-Grand-Prix in Jerez ans Ende des Feldes. Nach einer sehenswerten Aufholjagd befand sich Marquez bereits wieder auf Podestkurs, als er erneut im Kiesbett landete.

Vier Runden vor Rennende war Marquez' Rennen endgültig gelaufen, als er am Eingang von Kurve 3 via Highsider von seiner Honda RC213V geschleudert wurde. Beim Aufschlag brach sich der Spanier den rechten Oberarm. Weitere Verletzungen soll sich Marquez laut einer ersten Stellungnahme von Honda nicht zugezogen haben.

Der MotoGP-Weltmeister wird nun für zwölf Stunden beobachtet. Am Montag erfolgt der Transfer nach Barcelona. Am Dienstag wird Marquez nach aktuellem Stand von Doktor Mir operiert.

"Die Fraktur liegt sehr nahe an einem Nerv, aber bisher konnten wir nicht überprüfen, ob er getroffen wurde oder nicht. Es ist möglich, dass er [der Nerv] unverletzt ist, aber das können wir nicht bestätigen", kommentiert Mir.

In der Pressekonferenz unmittelbar nach dem Rennen wurden die Top 3 - Fabio Quartararo, Maverick Vinales und Andrea Dovizioso - live mit Updates versorgt. Sie senden Genesungswünsche und hoffen, die Startnummer 93 bald wieder auf der Strecke zu sehen.

"Gute Besserung! Das ist das erste, was ich dazu zu sagen habe", kommentiert Jerez-Sieger Fabio Quartararo. "Der Sturz war heftig. Es ist merkwürdig, denn Marc war der Favorit für die Meisterschaft. Es wird merkwürdig sein, kommende Woche ohne den WM-Favoriten zu fahren. Ich wünsche eine schnelle Genesung und hoffe, ihn bald wieder auf der Strecke zu sehen."

Offen ist, wann Marquez wieder auf seine Werks-Honda steigen kann. Yamaha-Pilot Maverick Vinales wäre nicht überrascht, wenn Marquez am kommenden Wochenende wieder ins Geschehen eingreift: "Wir hoffen, dass er sich schnell erholt. Es wäre perfekt, wenn Marc kommende Woche hier fahren könnte."

"Das ist der negative Teil unseres Sports", bemerkt Ducati-Pilot Andrea Dovizioso. "Wir sind Rivalen und wollen uns gegenseitig besiegen. Doch niemand wünscht sich, dass so etwas passiert. Marc ist sehr stark. Ich denke, dass er bald zurückkommen wird."

