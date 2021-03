Bubba Wallace unter den ersten Gratulanten bei Larsons Las-Vegas-Sieg

Nur vier Rennen hat Kyle Larson gebraucht, um ein Rennen für Rick Hendrick zu gewinnen. In der Geschichte des Teams hat kein Fahrer so schnell sein erstes Rennen gewonnen wie der Kalifornier, der viel Lob aus dem NASCAR-Fahrerlager bekommen hat. Besonders wichtig für Larson: Bubba Wallace, der einzige afroamerikanische Fahrer in der NASCAR-Serie, gehörte am vergangenen Sonntag in Las Vegas zu den ersten Gratulanten.

"Es hat mir sehr viel bedeutet, dass Bubba in die 'Victory-Lane' kam", so Larson, der im Jahr 2020 nach einer rassistischen Aussage in einem Livestream von NASCAR suspendiert und Chip Ganassi gefeuert wurde. "Er hat immer an mich geglaubt, weshalb es wirklich etwas Besonderes war."

Wallace und Larson standen nach dem Vorfall voriges Jahr lange in Kontakt. Der aktuelle 23XI-Pilot sprach sich nach den klärenden Gesprächen für eine zweite Chance für den Kalifornier aus. Larson wurde für die Saison 2021 von Rick Hendrick unter Vertrag genommen. Auch NASCAR hat dem 28-Jährigen schnell wieder grünes Licht gegeben, nachdem er ein Sensibilisierungsprogramm durchlaufen hatte.

Larson siegte in den Farben des im Jahr 2004 verstorbenen Ricky Hendrick Foto: Motorsport Images

Auch die Konkurrenz war voller Lob : Brad Keselowski, der in seinem Penske-Ford Zweiter wurde, freut sich für seinen Konkurrenten. "Ich weiß, dass es für ihn ein hartes Jahr war. Er ist ein guter Junge, den ich schon länger kenne", so der Fahrer der Startnummer 2. "Er hat eine gute Familie und es ist großartig, dass er jetzt so zurückkommt." Keselowski glaubt, dass Larson in der Saison 2021 in allen Rennen an der Spitze mithalten wird.

Mit seinem ersten Platz in Las Vegas hat er früh in der Saison sein Playoff-Ticket gezogen.

