Porsche-Carrera-Cup Hockenheim 2021: Leon Köhler siegt zum Saisonabschluss

tPerfekter Saisonabschluss für Leon Köhler im deutschen Porsche-Carrera-Cup: Der Deutsche fuhr am Sonntag auf dem Hockenheimring zu seinem zweiten Sieg. "Die Startphase war etwas turbulent, davon konnte ich profitieren. Ich wollte unbedingt nochmal ein Rennen gewinnen. Dass es bei meinem Heimspiel geklappt hat, ist natürlich super", sagt Köhler.

Beim 16. Saisonrennen sicherte sich der Samstagssieger und frisch gekrönte Champion Larry ten Voorde den zweiten Platz. Bastian Buus belegte Rang drei. Beim Saisonfinale fiel auch die letzte offene Titelentscheidung: Loek Hartog gewann die Rookie-Wertung der Saison 2021. Insgesamt 29 Fahrer gingen beim Event im Rahmen des ADAC GT Masters an den Start.

Den Grundstein für den Sieg legte Köhler bereits beim Start. Polesetter ten Voorde, Morris Schuring und Laurin Heinrich fuhren Rad an Rad auf die erste Kurve zu, und Köhler überholte das Trio auf der Innenbahn. Danach baute der Huber-Pilot seine Führung aus und fuhr souverän zum Sieg.

Köhler legt beim Start den Grundstein zum Sieg

Als Zweiter überquerte ten Voorde das Ziel, nachdem er in der 14. Runde das Duell gegen Rookie Schuring für sich entschied. "Mein Start war nicht gut und dann bin ich zwischen zwei andere Fahrzeuge geraten. Wir haben uns berührt, aber glücklicherweise ist an meinem Auto kein ernsthafter Schaden entstanden. Danach habe ich schnell meinen Rhythmus gefunden und konnte einen Fehler von Morris Schuring nutzen", sagt ten Voorde.

Auch Buus zog an Schuring vorbei und markierte damit seine zweite Podiumsplatzierung im Carrera-Cup. Im Gesamtklassement der Rookie-Wertung musste sich der 18-Jährige allerdings knapp Loek Hartog geschlagen geben.

"Ich blicke mit gemischten Gefühlen auf das Rennen. Einerseits ist der dritte Platz ein super Ergebnis, andererseits wollte ich unbedingt die Rookie-Wertung gewinnen. Insgesamt war es für mich aber eine tolle Debütsaison", fasst Buus zusammen. Den vierten Platz belegte der erst 16 Jahre alte Schuring vor Jukka Honkavuori und Christopher Zöchling.

Ten Voorde stand schon als Meister fest

Porsche-Junior Ayhancan Güven erreichte wie im Samstagsrennen als Siebter das Ziel. Hinter dem 23-Jährigen folgten die beiden Niederländer Rudy van Buren und Gaststarter Huub van Eijndhoven. Die ersten Zehn komplettierte Hartog, der damit den Titel in der Rookie-Wertung sicherte.

"Vergangene Saison habe ich den Carrera-Cup Benelux gewonnen, dieses Jahr bin ich bester Rookie im deutschen Carrera-Cup. Das ist ein großartiges Gefühl. Mit Bastian Buus hatte ich einen starken Konkurrenten und es war bis zur letzten Runde spannend", sagt Hartog.

In der ProAm-Klasse setzte Carlos Rivas einen gelungenen Schlusspunkt einer für ihn erfolgreichen Saison: Nach dem ProAm-Titelgewinn am Samstag feierte der Luxemburger Sonntag seinen elften Klassensieg in diesem Jahr. Auf der 4,574 Kilometer langen Strecke bei Mannheim schafften es zudem Georgi Donchev und Kim Hauschild auf das ProAm-Podium.

In der Abschlusstabelle des Carrera-Cup 2021 belegt ten Voorde (326 Punkte) den ersten Platz vor Güven (275 Punkte) und Köhler (222 Punkte). Die ProAm-Klasse entschied Rivas (350 Punkte) für sich. Als bester Rookie sammelte Hartog 301 Punkte. In der Teamwertung gewann das Team GP Elite (461 Punkte).

Mit Bildmaterial von Porsche AG.