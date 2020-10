Porsche-Carrera-Cup Spielberg 2020: Dritter Sieg für Pereira

Im Porsche-Carrera-Cup Deutschland zeigt sich Dylan Pereira (Förch Racing) weiter formstark. Auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg (Österreich) fuhr der Luxemburger beim Samstagsrennen im Rahmenprogramm des GT-Masters zu seinem dritten Saisonsieg. Larry ten Voorde, der für das Huber-Team antritt, belegte Platz zwei vor Laurin Heinrich (HRT).

Bei bewölktem Himmel und nur 13 Grad Celsius fiel Polesetter Leon Köhler (HRT) durch einen missglückten Start sofort bis auf den letzten Platz zurück, während das Duell zwischen dem Führenden ten Voorde und Verfolger Pereira das Rennen in der Steiermark prägte. Runde für Runde erhöhte Pereira den Druck. Im elften Umlauf zog er vorbei und überquerte im 30-minütigen Rennen als Erster die Ziellinie.

"In den ersten Runden sind mir leider ein paar Fehler unterlaufen. Im Laufe des Rennens konnte ich den Abstand auf Larry ten Voorde aber immer mehr verkürzen. Umso schöner, dass ich mich dafür mit einem Sieg belohnen konnte", so Pereira. Indes meint ten Voorde nach Platz zwei: "Eigentlich habe ich über die komplette Distanz keinen größeren Fehler gemacht. Trotzdem fehlte mir letztlich der Speed, um mich gegen Dylan verteidigen zu können. Der zweite Platz ist ein gutes Ergebnis, aber natürlich möchte ich Sonntag gern wieder ganz oben auf dem Podium stehen."

Über sein zweites Carrera-Cup-Podium freut sich derweil Rookie Heinrich: "Ich bin super glücklich über das Ergebnis. Zu Beginn hatte ich bei den Wetterbedingungen Probleme, die Reifen auf die optimale Temperatur zu bekommen. Sonntag starte ich zweimal von der Pole-Position. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das Rennen hat gezeigt, dass ich das Tempo der Spitze mitgehen kann."

Die Plätze vier und fünf belegten Julian Hanses (Förch) sowie der von der Pole-Position gestartete Köhler. Der Youngster belohnte sich für eine leidenschaftliche Aufholjagd: "Leider ist mir mein Start überhaupt nicht gelungen. Ich konnte die Situation aber schnell abhaken und viele Duelle für mich entscheiden. Das war der Schlüssel, um noch bis auf den fünften Platz zu fahren."

Joey Mawson kam auf Platz sechs ins Ziel. Lukas Ertl platzierte sich vor Rudy van Buren auf der siebten Position. In der Pro-Am-Wertung setzte sich Carlos Rivas (Black Falcon) durch und holte sich damit seinen vierten Sieg in dieser Klasse. Außerdem schafften es Georgi Donchev und Stefan Rehkopf auf das Pro-Am-Podium.

Spitzenreiter in der Meisterschaft bleibt weiterhin Larry ten Voorde. Der Huber-Pilot hat 110 Punkte auf dem Konto. Es folgen Pereira (104 Punkte) und Köhler (71 Punkte). Die nächsten beiden Läufe des Porsche-Carrera-Cup Deutschland finden in Spielberg am Sonntag statt.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.