Porsche-Carrera-Cup weiter im Rahmenprogramm des ADAC GT Masters

Porsche-Carrera-Cup Hockenheim 2021: Leon Köhler siegt zum Saisonabschluss

Leon Köhler hat am Sonntag in Hockenheim das 16. und letzte Rennen der Saison 2021 des Porsche-Carrera-Cup gewonnen - Loek Hartog siegt in der Rookie-Wertung