Porsche-Supercup: Kalender 2023 vorgestellt - bis 2030 bei der Formel 1

Der Porsche-Supercup wird auch in den nächsten acht Jahren im Rahmenprogramm der Formel 1 fahren. Das gaben der deutsche Autohersteller und das Formel-1-Management am Freitag bekannt. Der neue Vertrag gilt bis 2030. Der internationale Markenpokal geht 2023 in seine 30. Saison.

"Seit 1993 ist der Porsche-Supercup fester Bestandteil ausgewählter Formel-1-Wochenenden. Und dabei wird es auch bleiben: Beide Seiten haben sich auf eine Vertragsverlängerung um acht Jahre geeinigt", sagt Porsche-Motorsportchef Thomas Laudenbach. "Das unterstreicht das hohe Vertrauen, das die Formel 1 heute wie vor 30 Jahren in unser Konzept und unsere Mannschaft setzt."

"Seit 30 Jahren ist Porsche ein wichtiger Partner der Formel 1", ergänzt Formel-1-CEO Stefno Domenicali. "Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer langjährigen Partnerschaft, die den Fans in Europa und darüber hinaus etwas ganz Spezielles bietet. Es ist ein weiterer Beweis für unser Wachstum und unseren Einfluss als Plattform, dass große Marken ihre Beziehungen zu uns weiter ausbauen wollen, sowie das Potenzial, das für alle unsere Partner vorhanden ist."

Im Zuge der Bekanntgabe wurde auch der Kalender für die Saison 2023 vorgestellt. Er umfasst acht Stationen im Rahmen von europäischen Grand Prix. Saisonstart ist im Mai in Imola. Es folgen Monte-Carlo, Spielberg, Silverstone, Budapest, Spa-Francorchamps und Zandvoort, ehe die Saison nach nur rund dreieinhalb Monaten Anfang September in Monza zu Ende geht.

Die verlängerte Zusammenarbeit zwischen Porsche und der Formel 1 beschränkt sich nicht nur auf den Supercup." Stolz bin ich außerdem darauf, dass auch in Zukunft bei einigen Formel-1-Rennen außerhalb von Europa der jeweilige nationale Porsche-Carrera-Cup zum Rahmenprogramm gehört. Unter anderem werden wir auch in Nordamerika weiter präsent sein und unser Engagement weiter ausbauen, sagt Michael Dreiser, Leiter Vertrieb Porsche Motorsport.

Kalender Porsche-Supercup 2023:

19. bis 21. Mai 2023: Imola (Italien)

25. bis 28. Mai 2023: Monte Carlo (Monaco)

30. Juni bis 2. Juli 2023: Spielberg (Österreich)

7. bis 9. Juli 2023: Silverstone (Großbritannien)

21. bis 23. Juli 2023: Budapest (Ungarn)

28. bis 30. Juli 2023: Spa-Francorchamps (Belgien)

25. bis 27. August 2023: Zandvoort (Niederlande)

1. bis 3. September 2023: Monza (Italien)

