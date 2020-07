Diamond-Races: Neue Motorrad-Straßenrennen auf der Isle of Wight

In Großbritannien ist für das kommende Jahr ein neues Road-Racing-Festival geplant. Auf einem knapp 20 Kilometer langen Straßenkurs, der an der Südküste der Isle of Wight gegen den Uhrzeigersinn befahren wird, sollen im Oktober 2021 erstmals die sogenannten Diamond-Races über die Bühne gehen.

Das genaue Datum für die Erstauflage ist noch offen. Die Pläne aber sehen vor, dass die Diamond-Races eine Woche nach dem Saisonfinale der Britischen Superbike-Meisterschaft (BSB) steigen. Der BSB-Kalender für die Saison 2021 liegt derzeit noch nicht vor. Den einen oder anderen Star aus dieser Rennserie will man auf der Isle of Wight aber definitiv begrüßen. Und das gilt nicht nur für 2021, sondern auch darüber hinaus.

Neben Rennen der Klassen Superbike, Supersport, Lightweight, Seitenwagen und E-Bikes wird es bei den Diamond-Races auch Runden für Hobby-Motorradfahrer geben. Dabei wird es sich aber nicht um ein Rennen auf Zeit handeln, sondern um eine gemütliche Fahrt auf der knapp 20 Kilometer langen Rennstrecke, die das Thema Sicherheit im Straßenverkehr in den Fokus rücken soll Interview: Wie sieht die Zukunft der "riskantesten" Motorsport-Disziplin aus?

"Als Einwohner der Isle of Wight freue ich mich sehr darauf, Motorsportfans aus aller Welt auf dieser wunderschönen Insel willkommen zu heißen. Das wird mit Sicherheit ein unvergessliches Wochenende voller Renn-Action und Unterhaltung für die ganze Familie", sagt Paul Sandford, Geschäftsführer und Mitbegründer der Diamond-Races.

Das geplante Streckenlayout für die Diamond-Races auf der Isle of Wight Foto: Diamond Races

"Die Diamond-Races sind der Höhepunkt jahrelanger harter Arbeit, Hingabe und Planung des gesamten Teams. Wir haben das große Glück, dass die Besten der Besten am Aufbau des Events beteiligt sind. Wir lassen nichts unversucht, um ein spektakuläres Ereignis zu organisieren, von dem wir glauben, dass es ein regelmäßiger Fixpunkt der Tourismussaison auf der Insel wird und die Isle of Wight damit auf die internationale Landkarte der Motorrad-Straßenrennen bringen wird", so Sandford.

Wie David Stewart, Leiter für strategische Partnerschaften auf der Isle of Wight, verrät, "arbeiten wir hinter den Kulissen schon seit geraumer Zeit mit Event-Spezialisten zusammen, um die Machbarkeit einer solchen Rennveranstaltung zu prüfen".

"Jetzt freuen wir uns sehr, eine weitere Premiere für die Isle of Wight bekanntgeben zu können. Wir setzen uns für die Entwicklung und den Ausbau der Wirtschaft der Insel ein. Diese Veranstaltung wird mit Sicherheit nicht nur lokale Enthusiasten begeistern, sondern auch Besucher vom Festland und sogar aus Nordeuropa anziehen", so Stewart.

David Stewart (vorne) mit dem Organisationsteam um Paul Sandford (4.v.r.) Foto: Diamond Races

Ähnlich wie Sandford, so geht auch Stewart davon aus, dass die Diamond-Races "dazu beitragen werden, die Tourismussaison auf der Insel zu verlängern und sie unserer Wirtschaft im letzten Quartal des Jahres einen weiteren Schub geben werden".

"Unser Schwerpunkt wird auf der Sicherheit des Events liegen. Ich freue mich, dass die Organisatoren in den kommenden Wochen und Monaten mit uns zusammenarbeiten wollen, um das sichere Motorradfahren hier auf der Insel zu fördern", so Stewart abschließend.

Mit Bildmaterial von Diamond Races.