Isle of Man TT 2023: Zeitplan, Teilnehmer und Streaming im Überblick

Mit der Isle of Man Tourist Trophy steht das Roadracing-Highlight des Jahres bevor. Vom 29. Mai bis zum 10. Juni messen sich die besten Roadracer auf der Insel in der Irischen See. Beim Zeitplan und der Anzahl der Rennen gibt es im Vergleich zu den vergangenen Jahren einige Änderungen.

In diesem Jahr gibt es insgesamt zehn Rennen, acht davon in den Soloklassen. In den Kategorien Superstock und Supertwin werden ab diesem Jahr zwei Rennen gestartet. Zudem gibt es wie gewohnt das Superbike-Rennen, die Senior-TT und die zwei Supersport-Rennen. Die Seitenwagen-Klasse bleibt beim Format von zwei Rennen. Das TT-Highlight, die abschließende Senior-TT, ist erstmals für einen Samstag geplant.

BMW-Pilot Peter Hickman ist der große Favorit bei der diesjährigen TT. Hickman bestimmte in den zurückliegenden Jahren das Geschehen bei den "Big Bikes". Im Vorjahr stellte "Hicky" seinen neunten TT-Sieg sicher.

BMW-Pilot Peter Hickman ist der große Favorit Foto: BMW

Kawasaki-Pilot Dean Harrison war zuletzt der größte Herausforderer. Ebenfalls zu den Favoriten zählt Roadracing-Ikone Michael Dunlop, der in diesem Jahr für Honda startet. Mit 21 Siegen kann sich Dunlop nach wie vor Chancen ausrechnen, die magische Marke von Onkel Joey Dunlop (26 Siege) zu knacken.

Lokalmatador Conor Cummins stand in den vergangenen Jahren regelmäßig auf dem Podium. Der Manxman startet für das legendäre Padgetts-Honda-Team, das auf der Isle of Man schon viele Siege sicherstellen konnte.

Gespannt sein darf man auch auf Ex-BSB-Champion Josh Brookes, der nach einigen Jahren Pause auf die Isle of Man zurückkehrt. Zuletzt fuhr Brookes, der auch schon in der Superbike-WM an den Start ging, in der Saison 2018 bei der Isle of Man TT.

Isle-of-Man-Legende John McGuinness will es mit 51 Jahren noch einmal wissen Foto: Honda UK

Mit insgesamt 23 Siegen ist John McGuinness der erfolgreichste aktive Fahrer. Auch im Alter von 51 Jahren stellt sich McGuinness dem legendären Mountain Course.

David Datzer und Julian Trummer sind aus deutschsprachiger Sicht die Hoffnungsträger. Datzer gewann jüngst das Roadracing-Event im tschechischen Horice und beeindruckte unmittelbar zuvor beim North West 200. Der Deutsche pilotiert erneut eine BMW und konzentriert sich auf die vier Rennen mit den 1.000er-Bikes. Julian Trummer wird auch in den Supersport- und Supertwin-Rennen antreten.

Mit dem TT+ Live Pass kann die Isle of Man TT im Stream verfolgt werden. Alle Qualifying-Sessions und Rennen werden exklusiv live gezeigt.

Der Zeitplan der Isle of Man TT 2023:

Qualifying-Woche:

Montag, 29. Mai 2023 - Vormittags- und Nachmittagsqualifikation

Dienstag, 30. Mai 2023 - Abend-Qualifikation

Mittwoch, 31. Mai 2023 - Abend-Qualifikation

Donnerstag, 1. Juni 2023 - Abend-Qualifikation

Freitag, 2. Juni 2023 - Nachmittags-Qualifikation

Racing-Woche:

Samstag, 3. Juni 2023 - Supersport (Rennen 1) und Seitenwagen (Rennen 1)

Sonntag, 4. Juni 2023 - Superbike TT

Dienstag, 6. Juni 2023 - Superstock (Rennen 1) und Supertwin (Rennen 1)

Mittwoch, 7. Juni 2023 - Supersport (Rennen 2) und Sidecar (Rennen 2)

Freitag 9. Juni 2023 - Superstock (Rennen 2) und Supertwin (Rennen 2)

Samstag, 10. Juni 2023 - Senior TT

Die Starterliste (Superbike/Superstock) 2023:

1 David Johnson (Honda)

2 Dean Harrison (Kawasaki)

3 John McGuinness (Honda)

4 Jamie Coward (Honda)

5 James Hillier - OMG Racing Yamaha

6 Michael Dunlop (Honda)

7 Josh Brookes (BMW)

8 Davey Todd (Honda)

9 Lee Johnston (Honda)*

10 Peter Hickman (BMW)

11 Conor Cummins (Honda)

12 Michael Rutter (Honda)

13 Dominic Herbertson (BMW)

14 Philip Crowe (BMW)

15 Nathan Harrison (Honda)

16 Mike Browne (BMW)

17 Gary Johnson (Honda)

18 Shaun Anderson (Suzuki)

19 Sam West (BMW)

20 Craig Neve (Honda)

*Lee Johnston wird in diesem Jahr nicht an der TT teilnehmen, nachdem er sich bei einem Sturz bei den North West 200 Anfang Mai schwer verletzt hat

Übersicht der Rekordsieger der Isle of Man TT (Stand Mai 2023):

1. Joey Dunlop - 26 Siege

2. John McGuinness - 23

3. Michael Dunlop - 21

4. Dave Molyneux - 17

5. Ian Hutchinson - 16

6. Mike Hailwood - 14

7. Bruce Anstey - 12

8. Steve Hislop - 11

9. Phillip McCallen - 11

10. Giacomo Agostini - 10

Mit Bildmaterial von Isle of Man TT.