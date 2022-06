Erster Saisonsieg in Misano: Toprak Razgatlioglu quetscht die Yamaha R1 aus

Audio-Player laden

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu feierte bei der Superbike-WM in Misano den lang ersehnten ersten Saisonsieg. Im Superpole-Rennen am Sonntagvormittag (zum Rennbericht) meldete sich Razgatlioglu eindrucksvoll zurück, nachdem er am Samstag in Lauf eins mit einem Defekt strandete. In der Meisterschaft liegt Razgatlioglu aber bereits 79 Punkte zurück. Die Titelverteidigung rückt somit in die Ferne.

Am Sonntagabend dominierte dennoch die Freude über den Sieg im Sprintrennen und Platz zwei im zweiten Hauptrennen. "Ich freue mich sehr über den ersten Sieg", kommentiert Razgatlioglu."Das Gefühl für das Motorrad war am Sonntag viel besser als am Samstag. Ich konnte meinen normalen Fahrstil anwenden. Das freut mich sehr."

Im Sprintrennen nutzte Razgatlioglu das Duell von WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) und Rekord-Champion Jonathan Rea (Kawasaki), um sich abzusetzen. "Das Superpole-Rennen war unglaublich. Das Tempo war unglaublich hoch. Ich fuhr 1:33er-Zeiten und fuhr ein sehr gutes Rennen. Nach den technischen Problemen verbesserten wir das Motorrad, vor allem die Motorbremse", erklärt der Yamaha-Pilot.

Toprak Razgatlioglu kämpft in Lauf zwei hart gegen Alvaro Bautista

In Lauf zwei wollte Razgatlioglu einen weiteren Sieg einfahren, doch Ducati-Pilot Bautista war in der zweiten Rennhälfte klar überlegen. "Am Nachmittag war es richtig heiß. Ich fuhr mit dem normalen SCX-Reifen, nicht die neue Version. Bereits im Superpole-Rennen fuhr ich mit dem Standard-SCX-Reifen und fühlte mich von Anfang bis Ende gut", kommentiert er die Reifenwahl.

Alvaro Bautista kam nicht kampflos an Toprak Razgatlioglu vorbei Foto: Motorsport Images

"Bei der Hitze funktionierte der alte SCX-Reifen aber nicht so gut. Nach sieben Runden drehte er zu stark durch. Ich kämpfte dennoch weiter um den Sieg", berichtet Razgatlioglu. "Alvaro überholte mich immer nach Kurve 10. Ich konterte dann immer wieder in Kurve 14. Das war nicht einfach, weil es so heiß war. Ich spürte immer, dass der Vorderreifen wegrutscht, weil ich so hart attackiere."

"Mein Reifen baute nach dem zweiten Mal ab und ich konnte ihn nicht wieder einholen", schildert der Weltmeister, der in Kurve 8 eine Schrecksekunde erlebte und danach etwas Tempo rausnahm.

Toprak Razgatlioglu verlässt Misano mit 79 Punkten Rückstand Foto: Yamaha

"Alvaro war auf der Geraden sehr schnell. In einigen Sektoren machte ich etwas gut, in anderen war er wieder schneller. Als der Reifen nachließ, konnte er sich absetzen", so Razgatlioglu.

Der Titelverteidiger blendet den WM-Stand komplett aus

Und was sagt der Titelverteidiger zum Rückstand in der WM? "Ich schaue nicht auf die Meisterschaft. Nach dem technischen Problem am Samstag konzentrierte ich mich ausschließlich auf die beiden Rennen und blendete die Meisterschaft aus. Ich wollte die Rennen gewinnen. Ich bin mit dem Wochenende zufrieden", bilanziert er.

"Ich bin happy, es erneut aufs Podium geschafft zu haben. Ich will aber ein Hauptrennen gewinnen. Mal sehen, ob das in Donington gelingt", schaut Razgatlioglu auf das fünfte WSBK-Event der laufenden Saison, das Mitte Juli in Großbritannien stattfindet.

