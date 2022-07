Honda-Aufschwung: Sorgen Lecuona und Vierge in Donington für Überraschungen?

Audio-Player laden

Die Pause zwischen den WSBK-Rennen in Misano und Donington war für Honda-Pilot Iker Lecuona ziemlich stressig. Mitte Juni absolvierte Lecuona einen Test in Donington. Zudem flog der Spanier nach Japan, um für das 8-Stunden-Rennen von Suzuka zu testen. Teamkollege Xavi Vierge konnte in der Pause nicht fahren. Der ehemalige Moto2-Pilot nutzte die Auszeit, um seine Handverletzung auszukurieren, die er sich in Misano zuzog.

In Misano präsentierte sich Honda stark in Form. Hält dieser Aufwärtstrend auch in Donington an? "Die vier Wochen zwischen Misano und Donington waren sehr arbeitsintensiv für uns", berichtet Iker Lecuona. "Wir waren für einen eintägigen Test in Großbritannien, dann hatten wir eine weitere zweitägige Session in Misano und schließlich eine Reise nach Japan zu einem Test für das 8-Stunden-Rennen von Suzuka, bevor wir für das Rennwochenende zurück nach Donington kamen."

"Ich war vorher noch nie in Donington, daher war es sehr positiv, dass ich die Möglichkeit hatte, die Strecke im Vorfeld kennenzulernen. Das bedeutet, dass wir uns diese Woche sofort auf die Abstimmung konzentrieren können. Ich habe mich zu Beginn an einigen britischen Fahrern orientiert. Sie haben mir geholfen, schnell die besten Linien durch einige der blinden Kurven in den ersten Sektoren zu finden", erklärt Lecuona.

Iker Lecuona zählt Donington zu seinen drei Lieblingsstrecken

"Die Strecke gefällt mir sehr gut, auch wenn sie aus körperlicher Sicht sehr anspruchsvoll ist. Ich habe sie vor allem in meinem rechten Arm gespürt, der in der Vergangenheit aufgrund von Problemen mit der Armpumpe operiert worden ist", berichtet Lecuona. "Das ist eine weitere Sache, die ich an diesem Wochenende berücksichtigen muss."

Folgen von Armpump: Iker Lecuona spürte beim Test seinen rechten Arm Foto: Motorsport Images

"Ich bin auf jeden Fall froh, auf dieser Strecke zu fahren, denn ich würde sie definitiv zu den drei besten Strecken zählen, auf denen ich je gefahren bin", schwärmt Lecuona vom anspruchsvollen Kurs unweit von Birmingham.

Xavi Vierge studierte bereits die Daten vom Donington-Test

Teamkollege Xavi Vierge reist ohne Streckenkenntnis nach Donington, ist aber froh, wieder auf seine Honda Fireblade steigen zu können. "Ich bin sehr froh, weil es mir nach meiner Verletzung besser geht als ich erwartet hatte. Die Operation verlief sehr gut und ich konnte bald wieder mit dem Training und dem Radfahren beginnen. Ich habe hart mit meinem Physiotherapeuten gearbeitet", berichtet der ehemalige Moto2-Pilot.

Xavi Vierge verpasste die Tests nach dem Misano-Wochenende Foto: HRC

"Ich freue mich auf Donington und hatte Glück, dass ich die Pause zwischen der vierten und fünften Runde nutzen konnte, um an meiner Genesung zu arbeiten", bemerkt Vierge. "Es war schade, dass ich beim letzten Test nicht dabei sein konnte, sodass ich zusätzlich die Strecke lernen muss, aber zumindest konnte ich während des Misano-Tests zum Team in die Box kommen, wo ich mit meinem Dateningenieur zusammenarbeitete und alle Daten analysierte, die in Donington gesammelt wurden."

"Ich werde natürlich erst genau wissen, wie es mir geht, wenn ich wieder auf dem Motorrad sitze, aber auf dem Papier sieht es nach einem sehr schönen Layout aus, das meinem Fahrstil entgegenkommt, also werde ich hoffentlich voll fit sein und es vom ersten Training an genießen können", schaut er auf das fünfte WSBK-Wochenende seiner Karriere.

