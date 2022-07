BMW in Donington: Läuten die Updates vom privaten Test die Wende ein?

Audio-Player laden

BMW reist gut vorbereitet zum fünften WSBK-Event der laufenden Saison. Die lange Pause zwischen den Renn-Wochenenden in Misano und Donington hat BMW genutzt, um in Donington einen privaten Test zu absolvieren. Von Scott Redding und Markenkollege Loris Baz wurden neue Entwicklungen in den Bereichen Elektronik und Fahrwerk getestet.

"Wir haben die Pause seit den Rennen in Misano nicht ungenutzt gelassen und intensiv an der Weiterentwicklung der BMW M1000RR gearbeitet", kommentiert BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers. "Der kurze Test mit Scott und Loris vor zwei Wochen in Donington Park ist gut verlaufen. Wir konnten verschiedene Updates evaluieren und bestätigen. Beide Fahrer haben positives Feedback gegeben."

Der Traditionskurs in Donington war ohnehin schon immer eine Strecke, die BMW entgegenkam. "Donington Park ist eine Strecke, auf der wir in der Vergangenheit erfolgreich waren", bestätigt Marc Bongers. "Nun hoffen wir, dies am Wochenende fortsetzen und mit beiden Teams näher an die Spitze heranrücken zu können. Dafür werden alle hart und intensiv arbeiten.

Wichtiges Heimrennen für Scott Redding

BMW-Werkspilot Scott Redding steht in Donington im Fokus. Der Brite absolviert sein Heimspiel und möchte mit BMW an die Erfolge von Vorgänger Tom Sykes anknüpfen, der in Donington immer für starke Ergebnisse gut war.

Scott Redding reist als WM-Zehnter zum Heimspiel Foto: Motorsport Images

"Donington Park - mein Heimrennen, auf das ich mich schon riesig freue", so Redding. "Es ist für mich das erste Mal in der WSBK, dass wir dort Fans im Paddock haben. Es wird also ein verrücktes Wochenende. Das wird klasse."

"Ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil der Saison. Donington Park ist eine tolle Strecke, sie hat sehr viel Historie, und es ist eine Strecke mit viel Charakter. Hoffentlich können wir zeigen, wie hart wir gearbeitet haben, und um starke Ergebnisse kämpfen", erklärt Redding vor dem Heimspiel in England.

Gelingt nach der Enttäuschung von Misano die Trendwende?

Gespannt sein darf man, was der Test in Donington gebracht hat. Scott Redding und Loris Baz dürften aber zumindest beim Trainingsauftakt besser vorbereitet sein als ihre Rivalen. "Wir haben einige Updates probiert, also hoffe ich, dass uns das weiter voranbringt", kommentiert Loris Baz.

In Misano erlebte BMW ein enttäuschendes Wochenende Foto: Motorsport Images

"Es war gut, nach Misano eine Pause zu haben, denn wir hatten dort ein schwieriges Wochenende. So hatten wir Zeit, alles hinter uns zu lassen und nach vorne zu schauen. Alle sind nach dem Test hoch motiviert", berichtet der Bonovo-BMW-Pilot.

"Es scheint, als würden wir in die richtige Richtung gehen. Donington war für BMW auch schon im vergangenen Jahr eine gute Strecke, also werden wir dort hoffentlich in der Lage sein, um die Top 5 zu kämpfen", so Loris Baz.

Ilya Mikhalchik ersetzt erneut Michael van der Mark

Im Werksteam übernimmt Ilya Mikhalchik erneut das Motorrad von Michael van der Mark, der sich von seinem Oberschenkelhalsbruch erholt, den er sich beim Sturz in Estoril Ende Mai zugezogen hat. Der Niederländer wird in Donington Park vor Ort sein, befindet sich aber noch in der Genesungsphase.

Ilja Michaltschik steht vor seinem dritten WSBK-Wochenende in diesem Jahr Foto: Motorsport Images

Isle-of-Man-Sieger Peter Hickman und das FHO Racing BMW Team starten in Donington mit einer Wildcard. Somit gehen fünf BMWs an den Start. "Wir freuen uns sehr, dass Peter Hickman und das FHO Racing BMW Team in Donington mit einer Wildcard dabei sind", so BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers.

"Es ist großartig, dass das Team um Faye Ho nun auch den Schritt auf die WM-Bühne macht. Für die britischen Fans ist es zudem sicher ein Highlight, 'Hicky' in der WSBK in Aktion zu sehen", freut sich der BMW-Verantwortliche.

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.