Tom Sykes fährt auch 2021 in der Superbike-WM für BMW

Das BMW-Werksteam und Tom Sykes setzen ihre Zusammenarbeit in der Superbike-Weltmeisterschaft (WorldSBK) auch in der kommenden Saison 2021 fort. Das gab das Team am Mittwoch bekannt. Damit wird Sykes im dritten Jahr in Folge mit der BMW S 1000 RR an den Start gehen. Sein neuer Teamkollege wird Michael van der Mark.

Der 35-jährige Sykes fährt seit 2019 in der Superbike-WM für BMW. In der Debütsaison des Teams holte er eine Pole-Position und vier Podiumsplatzierungen. Beim Auftakt der aktuellen Saison 2020 in Phillip Island ließ er eine weitere Pole-Position folgen. Auf den ersten gemeinsamen Sieg warten der Weltmeister von 2013 und das Team des Münchner Herstellers indes noch.

"Tom ist in unserem Superbike-Team ein Mann der ersten Stunde und eine wichtige Säule des Projekts", sagt BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers. "Wir freuen uns, den gemeinsamen Weg, der mit den ersten Testfahrten im Dezember 2018 begonnen hat, auch 2021 fortzusetzen. Damit ist die Kontinuität gegeben, die für die erfolgreiche Weiterentwicklung eines Projekts sehr wichtig ist."

"Wir haben zusammen bereits viel erreicht, und nun lautet die Zielsetzung, die Lücke zur Spitze ganz zu schließen. Toms umfassende Kenntnisse der BMW S 1000 RR und sein Input spielen dabei eine wichtige Rolle", so Bongers.

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.