WorldSBK 2022: Übersicht der Crewchiefs aller Fahrer und Teams

Einige Werksteams in der Superbike-WM gehen in der Saison 2022 mit neuen Fahrern an den Start. Deshalb gab es auch bei den Chefmechanikern ein Stühlerücken. Da sich auch viele Privatteams neu aufgestellt haben, finden Sie hier die komplette Übersicht aller Fahrer und ihrer Crewchiefs.

Im Weltmeisterteam Yamaha bleibt alles unverändert. Die Mechaniker rund um Toprak Razgatlioglu werden weiterhin von Phil Marron geleitet. Auch Andrea Locatelli hat mit Ex-Rennfahrer Andrew Pitt wieder einen erfahrenen Mann an seiner Seite.

Bei Kawasaki bleibt ebenfalls alles beim Alten. Jonathan Rea arbeitet wie in den vergangenen Jahren mit Pere Riba zusammen. Die Crew von Alex Lowes wird von Marcel Duinker geleitet. In den weiteren Werksteams gibt es neue Konstellationen.

Nach zwei Jahren bei Honda ist Alvaro Bautista zu Ducati zurückgekehrt. Bei Honda war Giulio Nava sein Crewchief. Dieser ist mit dem Spanier zu Ducati gewechselt. Michael Ruben Rinaldi arbeitet ein zweites Jahr mit Filippo Burgatti zusammen.

BMW setzt in dieser Saison auf einen neuen Fahrer. Scott Redding bekommt Ian Lord zur Seite gestellt, der zuvor Tom Sykes betreut hat. Michael van der Mark kann wie im Vorjahr auf die reichhaltige Erfahrung von Marcus Eschenbacher zurückgreifen.

Große Änderungen gibt es bei Honda, denn man hat zwei Rookies engagiert. Iker Lecuona wird von Pete Jennings betreut. Jennings war im Vorjahr im GoEleven-Team. Xavi Vierge arbeitet mit Gorka Segura, der seit Hondas Werkscomeback 2020 im Team ist.

Mit Philipp Öttl gibt es in diesem Jahr auch einen Fahrer aus Deutschland. Der ehemalige Moto3-Rennsieger fährt im GoEleven-Team eine Ducati. Sein Crewchief ist Francesco Reale, der im Vorjahr mit Axel Bassani Achtungserfolge erzielt hat.

Die Crewchiefs der WorldSBK-Fahrer 2022:

Yamaha

Toprak Razgatlioglu: Phil Marron

Andrea Locatelli: Andrew Pit

Kawasaki

Jonathan Rea: Pere Riba

Alex Lowes: Marcel Duinker

Ducati

Alvaro Bautista: Giulio Nava

Michael Ruben Rinaldi: Filippo Burgatti

BMW

Scott Redding: Ian Lord

Michael van der Mark: Marcus Eschenbacher

Honda

Iker Lecuona: Pete Jennings

Xavi Vierge: Gorka Segura

GRT-Yamaha

Garret Gerloff: Damiano Evangelisti

Kohta Nozane: Andrea Oleari

Bonovo-BMW

Eugene Laverty: Paolo Piazza

Loris Baz: Mark Standley

Motocorsa-Ducati

Axel Bassani: Simone Corsini

Barni-Ducati

Luca Bernardi: Luca Minelli

Puccetti-Kawasaki

Lucas Mahias: Mick Shanley

GoEleven-Ducati

Philipp Öttl: Francesco Reale

MIE-Honda

Leandro Mercado: Jan van der Tol

Hafizh Syahrin: Ben Doe

Orelac-Kawasaki

Oliver König: David Salom

Gil-Yamaha

Christophe Ponsson: Stuart Millen

Motoxracing-Yamaha

Isaac Vinales: Pietro Cassara

Pedercini-Kawasaki

Loris Cresson: Max Nejrotti

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.