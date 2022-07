WSBK 2023: Wer wird bei Ducati Teamkollege von Alvaro Bautista?

Audio-Player laden

Ducati befindet sich dank Alvaro Bautista auf Kurs zum ersten Titel in der Superbike-WM seit Carlos Checa vor elf Jahren. Nach vier Events führt Bautista die Fahrerwertung deutlich vor Rekord-Champion Jonathan Rea (Kawasaki) und Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) an. Bautista war bisher mit Abstand bester Ducati-Pilot und wird auch 2023 mit einer Werks-Panigale fahren. Teamkollege Michael Rinaldi stand in der laufenden Saison bisher klar im Schatten. Doch Ducati will mit dem Italiener weitermachen.

"Unser Plan für die kommende Saison ist es, mit beiden Fahrern weiterzumachen", stellt Teammanager Serafino Foti bei 'WorldSBK.com' klar. "Es ist aber noch zu zeitig", so der Ducati-Manager. Beim Heimrennen in Misano schaffte es Rinaldi in beiden Hauptrennen aufs Podium.

Zuvor lief es für den Italiener alles andere als optimal. Von Ducati erhält Rinaldi Rückendeckung. "Ich bin zuversichtlich. Das war ich bereits am Ende der vergangenen Saison. Michael ist ein sehr feinfühliger Fahrer", so Serafino Foti.

Die Siege des Teamkollegen sorgen für Druck

Die Erfolge von Bautista setzen Rinaldi unter Druck. "Unser Motorrad funktioniert richtig gut und ich hoffe, dass er ab jetzt bei jedem Rennen ums Podium kämpfen kann. Er hat das nötige Potenzial, um in jedem Rennen ums Podium und um Top-5-Platzierungen zu kämpfen", so der Ducati-Teammanager.

Die Podestplätze beim Heimspiel in Misano helfen Rinaldi für 2023 Foto: Ducati

Danilo Petrucci liegt in der MotoAmerica knapp vor Titelverteidiger Jake Gagne Foto: HSBK Ducati

Es kursieren Gerüchte, dass Petrucci beim Saisonfinale eine Wildcard in der Superbike-WM erhält. Sollte Rinaldi auch 2023 für das Ducati-Werksteam fahren, dann bleibt für Petrucci in der Superbike-WM kein besonders reizvoller Platz übrig.

Mit Bildmaterial von Aruba.it Racing - Ducati.