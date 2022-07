WSBK Most FT2: Razgatlioglu fährt Rekordrunde, Redding mit BMW auf P2!

Audio-Player laden

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Most die Bestzeit im zweiten Freien Training gesichert. Ebenfalls stark unterwegs war BMW-Werkspilot Scott Redding, der erster Verfolger war. Weniger erfolgreich verlief das FT2 für Kawasaki-Werkspilot Jonathan Rea.

Am Vormittag war Jonathan Rea noch der schnellste der 25 WSBK-Piloten. Der Kawasaki-Pilot benötigte für seine schnellste Runde im Autodrom Most 1:31.839 Minuten und war damit 0,035 Sekunden schneller als Toprak Razgatlioglu. Im Vergleich zum FT1 war es etwas wärmer. Die Asphalttemperatur lag bei 37°C.

Bereits nach sechs Minuten Trainingszeit flog Honda-Werkspilot Iker Lecuona ausgangs von Kurve 7 via Highsider ab. Der Spanier konnte die Unfallstelle nach einer Weile aus eigener Kraft verlassen. Das FT2 war für den Spanier aber vorzeitig beendet.

Ducati und BMW zwischenzeitlich an der Spitze des FT2

Die Rundenzeiten zu Beginn des FT2 waren etwas langsamer als am Ende des FT1. Nach einer Viertelstunde führte Ducati-Pilot Alvaro Bautista die Wertung mit einer 1:32.201er-Runde an. Etwa die Hälfte des Feldes hatte sich im Vergleich zum Vormittag verbessert. FT1-Spitzenreiter Jonathan Rea und Weltmeister Toprak Razgatlioglu konnten sich allerdings noch nicht steigern.

Scott Redding bestätigte den Aufwärtstrend von BMW Foto: Motorsport Images

Nach 30 Minuten Trainingszeit führte BMW-Pilot Scott Redding die Wertung an. Der Brite umrundete den Kurs in 1:32.081 Minuten. Der Großteil der Fahrer absolvierte Longruns, um die verschiedenen Reifenoptionen zu verstehen und an der Abstimmung zu arbeiten.

Michael Ruben Rinaldi lag im FT2 zwischenzeitlich an der Spitze Foto: Motorsport Images

Die erste 1:31er-Runde des FT2 wurde erst acht Minuten vor dem Ende der Session gefahren. Michael Rinaldi schob sich mit einer 1:31.820er-Runde an die Spitze. Es war die schnellste Runde des bisherigen Wochenendes.

Toprak Razgatlioglu stellt neuen Rundenrekord auf

Toprak Razgatlioglu legte in der Schlussphase nach. Erst in den finalen fünf Minuten unterbot der Weltmeister seine FT1-Zeit. Mit seiner 1:31.506er-Runde unterbot Razgatlioglu den Pole-Rekord aus dem Vorjahr und übernahm die Führung im FT2.

Keiner der anderen Fahrer konnte die Zeit des Titelverteidigers unterbieten. Toprak Razgatlioglu holte sich im FT2 die Tages-Bestzeit. BMW-Pilot Scott Redding kam in den finalen Minuten bis auf 0,227 Sekunden an die Bestzeit heran und beendete den Tag auf der zweiten Position. Damit bestätigte Redding den Aufwärtstrend von BMW. Loris Baz rundete das aus BMW-Sicht gute Ergebnis mit der fünftschnellsten Zeit ab.

Michael Rinaldi landete im FT2 auf der dritten Position und war damit schneller als Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista, der das FT2 auf der vierten Position beendete. Die beiden Werks-Ducatis wurden durch eine halbe Zehntelsekunde voneinander getrennt.

Jonathan Rea langsamer als am Vormittag

FT1-Spitzenreiter Jonathan Rea konnte sich im FT2 nicht verbessern und landete nur auf der sechsten Position. Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes folgte hinter Andrea Locatelli (Yamaha) auf der achten Position. Xavi Vierge (Honda) und Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) rundeten die Top 10 ab.

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) beendete die Session auf der elften Position. Der Deutsche kam bis auf 1,391 Sekunden an die Bestzeit heran und ließ einige bekannte Namen hinter sich.

Das FT3 bei der Superbike-WM in Most wird am Samstagmorgen um 9:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.