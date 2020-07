NLS/VLN 2020 Lauf 2: Haupt holt Auftaktsieg mit anderem Auto nach

Beim ersten Lauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie (VLN) fiel das Haupt Racing Team noch durch eine Unachtsamkeit zurück, nun ist der Sieg nachgeholt, wenn auch mit einem anderen Auto: Der Mercedes-AMG #16 von Maro Engel, Manuel Metzger, Adam Christodoulou und Luca Stolz hat sich nach einer packenden GT3-Schlacht beim 60. Reinoldus-Langstreckenrennen durchgesetzt.

Der Mercedes ging den Duellen lieber aus dem Weg. Man hielt sich in der ersten Rennhälfte noch relativ unauffällig. In der Anfangsphase war das Fahrzeug nicht einmal in der unmittelbaren Spitzengruppe dabei. Auch legte das Quartett den ersten Stopp nicht übermäßig früh ein.

Doch schon bei diesem Stopp ging es allmählich nach vorn. Als auf einigen Autos, die in der Anfangsphase dominiert hatten, die Werksfahrer Platz machten, schob sich der Mercedes-AMG #16 schlagartig nach vorn und lag schon kurz nach der ersten Boxenrunde auf Platz drei hinter zwei Fahrzeugen, die den Stopp früher eingelegt hatten.

Etwa bei Rennhälfte übernahm das Haupt-Team, das größtenteils aus ehemaligen Black-Falcon-Mitarbeitern besteht, erstmals die Führung. Die unterschiedlichen Strategien begannen an diesem Punkt, sich auszusortieren. Diese gab man bis ins Ziel nicht mehr ab.

Um den zweiten Platz kämpften mit einer halben Minute Rückstand der GetSpeed-Mercedes #2 von Fabian Schiller und Maximilian Buhk sowie die drei BMW M6 GT3: Walkenhorst #34 (Krognes/Pittard/Jensen) auf Yokohama-Reifen, Schnitzer #42 (Tomczyk/van der Linde/Farfus) und Rowe #98 (Yelloly/Sims) auf Michelins.

Schiller begeisterte mit einem äußerst sehenswerten Manöver, als er zwei M6 auf einen Schlag beim Anbremsen für das Yokohama-S verputzte. So deutete nun einiges auf einen AMG-Doppelsieg hin. Doch in den Schlussminuten baute der Mercedes ab. David Pittard ging vorbei auf die zweite Position.

Womöglich hätten auch noch Augusto Farfus und Alexander Sims den strauchelnden Schiller noch einholen können. Sie verbrachten aber die letzte Runde damit, sich gegenseitig so heftig zu bekämpfen, dass sie nicht mehr an den AMG herankamen. So holte GetSpeed den letzten Podiumsplatz.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.

Mit Bildmaterial von VLN.