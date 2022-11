"Grello" geht fremd: Start bei 12h Bathurst 2023!

Audio-Player laden

"Grello" reist ans andere Ende der Welt: Das EMA-Team wird in Kooperation mit Manthey einen Porsche 911 GT3 R (991.2) bei den 12 Stunden von Bathurst 2023 (3. bis 5. Februar 2023) im berühmten Nordschleifen-Design einsetzen. Die Fahrer stehen noch nicht fest, allerdings haben bei EMA bislang immer hochkarätige Piloten aus dem Porsche-Kader bei internationalen Rennen am Steuer gesessen.

Das australische Team trägt für das Heimspiel seine Zusammenarbeit nun sowohl im Fahrzeugdesign als auch im Namen nach außen. Man wird beim Bathurst 12 Hour unter dem Namen "Manthey EMA" an den Start gehen. Das Fahrzeugdesign erinnert in den aktuellen Detailaufnahmen allerdings weniger an "Grello", als viel mehr an den zweiten Manthey-Porsche, der bis 2019 zum Einsatz kam, und von Fans den Namen "Greeno" verpasst bekam.

"Der Saisonauftakt der Intercontinental GT Challenge in Bathurst ist ein besonderes Highlight im Rennkalender und wir freuen uns, mit diesem Event zusammen mit EMA in unser Motorsportjahr 2023 zu starten", sagt Nicolas Raeder, Geschäftsführer Manthey Racing GmbH.

Das Design deutet eher auf "Greeno" statt auf "Grello" hin Foto: Manthey

"Mit den hügeligen Passagen erinnert der Mount Panorama Circuit an die Nordschleife und stellt sowohl an das Fahrzeug als auch die Fahrer sehr hohe Anforderungen. Genau hier sind wir durch unsere Einsätze in der Grünen Hölle erfahren. Und wir möchten ganz klar um den Sieg in Australien mitfahren."

Die 12 Stunden von Bathurst markieren den Saisonauftakt zur Interkontinentalen GT-Challenge (IGTC) 2023. Die inoffizielle GT3-Weltmeisterschaft wurde wie kaum eine andere Rennserie von der COVID-19-Pandemie ausgebremst und musste selbst 2022 ihren Kalender pandemiebedingt noch modifizieren. Man hofft nun auf die erste normale Saison 2019.

992er-Generation noch nicht startberechtigt

Wie in der Vergangenheit üblich, finden die 12 Stunden von Bathurst aufgrund ihres frühen Termins noch mit GT3-Fahrzeugen auf Vorjahresstand statt. Aus diesem Grund kommt noch einmal der Porsche 911 GT3 R der Generation 991.2 zum Einsatz, der seit 2019 im Einsatz ist.

Die neue Generation 992 ist noch nicht startberechtigt. Zwar findet eine Woche vor dem Rennen mit den 24 Stunden von Daytona der IMSA-Saisonstart statt, bei dem 2023er-GT3-Boliden zugelassen sind. Bathurst ist allerdings auch aufgrund seiner geografischen Lage bislang mit Vorjahresfahrzeugen ausgetragen worden.

EMA und Manthey setzten bei NLS8 einen Porsche auf der Nürburgring-Nordschleife ein Foto: Jan Brucke/VLN

Manthey hat damit wieder einen Partner für internationale Einsätze im GT3-Bereich gefunden. Zuletzt hat das Team aus Meuspath die Einsätze von SSR Performance im ADAC GT Masters und der DTM betreut. Sollte Manthey aber tatsächlich in die DTM einsteigen, was nach Auslaufen der WEC-Werkseinsätze derzeit Thema ist, wäre diese Kooperation in Zukunft fraglich.

EMA trat auf internationaler Bühne erstmals bei den 24 Stunden von Spa 2022 in Erscheinung. Mit Felipe Nasr, Matt Campbell und Mathieu Jaminet brachte man gleich ein spektakuläres Fahrer-Line-up an den Start. Eine Kollision am Sonntagvormittag warf das Fahrzeug auf letztlich Platz 22 zurück. Bei NLS8 (Dennis Olsen/Matteo Cairoli) gab es ebenfalls einen Unfall, der das vorzeitige Aus bedeutete.

Bei den 12 Stunden von Bathurst versucht Porsche, an seinen Sieg aus 2019 anzuknüpfen. Damals siegten Dirk Werner, Dennis Olsen und Matt Campbell für das Team von Earl Bamber, kurz EBM. Drei Buchstaben mit E startend und eine Fahrzeuggeneration bei ihrem letzten internationalen Großeinsatz - die Voraussetzungen stimmen schon einmal.

"Grello" startete zuletzt 2018 bei den 24 Stunden von Spa, allerdings reichte es damals nur zu Platz 29.

Mit Bildmaterial von Manthey.