24h Spa: Ab 2023 auch GT2-Fahrzeuge erlaubt!

Aus dem wohl größten GT3-Rennen der Welt wird im kommenden Jahr ein Multiclass-Wettbewerb: 2023 sind bei den 24h von Spa auch GT2-Fahrzeuge zugelassen. Das verriet GT-Papst Stephane Ratel auf der jährlichen Pressekonferenz seiner SRO-Motorsports-Group.

Dieser Schritt beschränkt sich jedoch nicht nur auf das SRO-Jahreshighlight in Spa-Francorchamps, sondern betrifft ab dem kommenden Jahr alle Rennen der Intercontinental-GT-Challenge. Die GT2-Klasse wird als Ersatz für die sterbende Am-Klasse installiert.

Stephane Ratel zur GT2-Einführung in der IGTC

"Wir sind hochzufrieden mit dem Grid in Spa in diesem Jahr. 66 Autos, aber nur zwei Am-Fahrzeuge. Und die Gefahr im GT-Rennsport ist: Meisterschaften sterben nur, weil sie zu professionell werden. Wenn sie zu professionell werden, dann werden sie zu teuer. Und wir wollen auf jeden Fall eine Am-Kategorie beibehalten", begründet Ratel den Schritt.

"Wir wollen bei jedem Rennen eine GT2-Kategorie einführen. Sie ist für die nicht-professionellen Rennfahrer gedacht. Man kann zwei oder drei Bronze-Fahrer und einen Silber-Fahrer nennen und mit ihnen in dieser Klasse antreten", so der Franzose weiter.

"Daher werden sie für nächstes Jahr einführen und schrittweise aufbauen." Leistungstechnisch werden die GT2-Fahrzeuge von der SRO an das obere Limit in Sachen BoP gebracht, um die Diskrepanz zu den GT3-Rennern nicht zu groß werden zu lassen.

GT2 und GT3 werden in der kommenden Saison insgesamt fünf Rennen zusammen bestreiten. Die SRO hat im Zuge ihrer Jahrespressekonferenz auch den IGTC-Kalender für 2023 bestätigt. Los geht es am 4. und 5. Februar mit den 12h von Bathurst.

SRO verleibt sich Gulf 12 Hours ein

Es folgt Ende Februar ein Rennen in Kyalami, das 2023 wieder über eine Renndistanz von neun Stunden ausgetragen wird. Die Rennstrecke in Südafrika verabschiedet sich damit auch von ihrem alten Kalenderslot im November/Dezember.

Das hat einen Grund, denn Ratels SRO hat sich das Gulf 12 Hours einverleibt. Das 12h-Rennen in Abu Dhabi stößt noch in diesem Jahr zum Kalender hinzu und wird am 11. Dezember als Austragungsort für das Saisonfinale fungieren. Der genaue Termin im Jahr 2023 steht noch nicht fest, allerdings wird Abu Dhabi auch dann das Finale austragen.

Zwischen Kyalami im Februar und Abu Dhabi im Herbst 2023 stehen noch zwei Fixpunkte im IGTC-Kalender auf dem Programm: Die 24h von Spa am 29./30. Juli und die 8h von Indianapolis am 8./9. Oktober. Nicht im Kalender taucht Suzuka auf.

"Wir hätten gedacht, wir könnten nach Suzuka zurückkehren. Das war unsere Hoffnung. Aber unsere japanischen Freunde sind immer noch ein wenig vorsichtig [mit Corona], und wir mussten erneut verschieben", meinte Ratel diesbezüglich auf der Pressekonferenz.

Mit Bildmaterial von SRO / Dirk Bogaerts Photography.