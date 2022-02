"Beeindruckend": WRT-Boss von Rossis Regentest im Audi begeistert

Audio-Player laden

MotoGP-Legende Valentino Rossi hat in Vorbereitung auf seine erste volle Saison auf vier Rädern mittlerweile zwei Testfahrten am Steuer eines Audi R8 LMS Evo II von WRT absolviert. Nach dem ersten Test, der im Dezember 2020 in Valencia stattfand, fuhr Rossi das Auto in dieser Woche in Magny-Cours.

Beim jüngsten Test war die Strecke feucht, weil es kurz zuvor geregnet hatte. Bei diesen Bedingungen wusste Rossi seinen neuen Chef, WRT-Boss Vincent Vosse, schwer zu beeindrucken.

"Valentino war im Nassen richtig stark", lobt Vosse gegenüber unserer Schwesterplattform 'Autosport' und sagt: "Er hat ein natürliches Gespür für das Griplevel auf der Strecke. Ich war beeindruckt. Überrascht war ich aber nicht, denn wir wissen ja, dass er ein Naturtalent ist."

Rossi, der seine MotoGP-Karriere im November 2021 beendete, fährt 2022 für WRT-Audi die komplette Saison der GT-World-Challenge (GTWC) in Europa. In weiterer Vorbereitung auf die zehn Saisonrennen - fünf Sprintrennen und fünf Langstreckenrennen - spricht Vosse von einem intensiven Testprogramm "zwischen sechs und zehn Tagen", das Rossi noch bevorsteht.

Im WRT-Audi mit der Nummer 46 fährt Rossi die komplette GTWC-Saison 2022 Foto: WRT Team

Und wie sehen die Ziele aus? Nachdem Rossi selbst vor wenigen Tagen Podestplätze als Ziel für seine erste Saison im GT-Sport ausgegeben hat, sagt Vosse nun: "Wir platzieren ein Ziel nach dem anderen. Das erste ist, Valentino auf Tempo zu bringen. Danach gilt es sicherzustellen, dass er für die Saison bereit ist. Und das dritte ist, es auf das Podium zu schaffen. Alles, was darüber hinaus geht, ist ein Bonus."

Noch nicht verkündet wurde, mit wem sich Rossi den WRT-Audi mit der Startnummer 46 in der GTWC-Saison 2022 teilen wird. Teamchef Vosse bestätigt aber, dass es sich um Audi-Werksfahrer handeln wird und sagt: "Valentino bekommt einen Fahrer, mit dem er alle zehn Rennen fährt, und einen zweiten, der die beiden bei den fünf Langstreckenrennen unterstützt."

Die offizielle Bekanntgabe, wer Rossis Teampartner sein werden, wird noch vor dem offiziellen GTWC-Vorsaisontest erwartet. Dieser ist für 7./8. März auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet angesetzt. Der Saisonauftakt findet am 2./3. April in Form der 3 Stunden von Imola statt. (GTWC-Kalender 2022).

Mit Bildmaterial von Audi Sport.