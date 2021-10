DTM-Qualifying Hockenheim 1: Abt-Pilot van der Linde schlägt mit Pole zurück

Abt-Audi-Pilot Kelvin van der Linde schlägt beim Samstags-Qualifying der DTM auf dem Hockenheimring mit der Poleposition zurück: Der Drittplatzierte in der Meisterschaft, der erst in Assen die Führung verloren hatte, fuhr in 1:36.649 vor Winward-Mercedes-Pilot Lucas Auer die Bestzeit und geht damit vom besten Startplatz aus ins viertletzte Saisonrennen. Dem Österreicher fehlten 0,483 Sekunden.

Wo van der Lindes Titelrivalen landeten? DTM-Leader Liam Lawson setzte sich im AF-Corse-Ferrari mit 0,612 Sekunden Rückstand auf den dritten Platz. HRT-Mercedes-Pilot Maximilian Götz, der in der Meisterschaft Vierter ist, geht hinter seinen AMG-Kollegen Daniel Juncadella und Arjun Maini mit 0,712 Sekunden Rückstand von Startplatz sechs ins Rennen.

Einen Rückstand setzte es für Walkenhorst-BMW-Pilot Marco Wittmann: Der Zweitplatzierte in der Meisterschaft kam nach seinem verpatzten Freitag auch im Qualifying nicht richtig auf Touren und wurde mit 1,225 Sekunden Rückstand nur 13., wodurch er aber immerhin bester BMW-Pilot wurde.

Das Qualifying war mit zehn Minuten Verspätung gestartet worden, weil nach einem Unfall im Porsche-Carrera-Cup Benelux die Streckenbegrenzung repariert werden musste.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze

Mit Bildmaterial von Gruppe C.