DTM-Rennen Hockenheim 1: Kelvin van der Linde siegt, Lawson verliert P3

Abt-Audi-Pilot Kelvin van der Linde rast beim DTM-Samstagsrennen in Hockenheim von der Pole zum fünften Saisonsieg und übernimmt damit die Führung in der Meisterschaft von Liam Lawson, der im AF-Corse-Ferrari punktegleich ist, aber weniger Siege auf dem Konto hat. Van der Linde hatte das Rennen trotz eines Startcrashs und des folgenden Re-Starts stets unter Kontrolle und triumphierte vor Lawsons AF-Corse-Teamkollege Alex Albon.

Dahinter entspann sich ein spannender Kampf, an dem auch die Titelkandidaten Lawson und HRT-Mercedes-Pilot Maximilian Götz beteiligt waren.

Lawson überholte Götz, der Probleme mit den Bremsen hatte, wenige Runden vor Schluss und war damit auf Kurs zu Platz zwei. Doch dann kämpfte sich Kelvon van der Lindes Abt-Teamkollege Mike Rockenfeller zunächst an Götz und in der letzten Runde auch an Lawson vorbei, wodurch er eine AF-Corse-Stallorder verunmöglichte.

Rockenfeller wurde somit Dritter, Lawson Vierter und Götz rettete Rang fünf. In der Meisterschaft liegt van der Linde nun punktegleich mit Lawson an der Spitze, Götz ist mit 21 Punkten Rückstand Dritter, weil Walkenhorst-BMW-Pilot einen rabenschwarzen Tag erlebt. Der zweimalige Champion war nach Startplatz 13 in zahlreiche Kollisionen verwickelt und stellte seinen Boliden einige Runden vor dem Ende ab. Ihm fehlen nun 23 Punkte auf die Spitze.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze

Mit Bildmaterial von Gruppe C.