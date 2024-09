Engelhart wird auch in Spielberg ersetzt: Wie sein Comeback-Plan aussieht

Obwohl Grasser-Stammfahrer Christian Engelhart nach seiner Knie-Operation beim DTM-Wochenende auf dem Sachsenring erstmals wieder vor Ort war, wird er auch beim kommenden Wochenende in Spielberg beim Lamborghini-Team Grasser nicht zum Einsatz kommen. Darauf deutete schon die Tatsache hin, dass Franck Perera neben Luca Engstler am Dienstag den Test bestritten hat.

Und nun bestätigt Teamchef Gottfried Grasser: "Es ist noch ein bisschen zu früh für Christian, deswegen haben wir Franck den Test gegeben", erklärt er im Gespräch mit Motorsport-Total.com. "Er wird auch beim Heimspiel für uns starten."

Jordan Pepper, der Engelhart am Sachsenring ersetzte und eine starke DTM-Premiere lieferte, kommt bei den verbleibenden zwei DTM-Wochenenden als Ersatzmann nicht infrage, weil er in der GT-Open-Serie startet. Perera fuhr bereits in Nürnberg und am Nürburgring. Aber was bedeutet das für Engelhart?

Grasser und Engelhart bestätigen gemeinsamen Test

Grasser stellt klar, dass der 37-Jährige, der an den ersten drei DTM-Wochenenden unter den Folgen einer Knieverletzung litt und sich dann zur Operation entschloss, vor seinem Comeback einen Test erhalten soll. "Wir werden am 7.10. mit Christian auf dem Red-Bull-Ring testen", kündigt er an.

Und auch Engelhart, dem auf dem Sachsenring von seiner Verletzung nicht mehr viel anzumerken war, bestätigt: "Es geht mir gut, und wir haben vereinbart, dass wir Anfang Oktober nach dem Red-Bull-Ring-Wochenende testen werden. Dort werde ich wieder im Grasser-Lamborghini sitzen. Alles andere sehen wir danach."

Engelhart wird also eine Woche nach dem Österreich-Gastspiel der DTM in Spielberg testen. Zwei Tage später testen übrigens zahlreiche DTM-Teams, darunter auch die Grasser-Truppe, in Hockenheim, um sich auf das Saisonfinale vorzubereiten, das von 18. bis 20. Oktober stattfindet. Auch bei diesem Test soll Engelhart, wenn er wieder fit ist, zum Einsatz kommen, um für ein mögliches DTM-Comeback bereit zu sein.

Testbeschränkung als Hürde: Wie löst Grasser das Problem?

Zur Erinnerung: In Hockenheim beeindruckte der Routinier bei seinem kurzfristigen Grasser-Einsatz vor einem Jahr mit Startplatz zwei und dem dritten Platz im Samstagsrennen.

Dennoch gibt es ein Problem: Denn nach dem Spielberg-Test von Perera am Dienstag steht für das Fahrzeug mit der Startnummer 63 wegen der Testbeschränkung auf fünf Tage pro Saison nur noch ein Testtag zur Verfügung.

Und wenn das Grasser-Team wie geplant auch in Hockenheim testen will, reicht das Kontingent nicht für Engelharts Test in Spielberg aus. Dennoch könnte es Möglichkeiten geben, dass der Starnberger doch testen darf: Eine Variante wäre ein Antrag auf eine Sondergenehmigung - mit dem Argument, dass es um Engelharts Fitness geht. Oder man testet mit anderen Reifen als den in der DTM eingesetzten Pirelli-Pneus.