Rowe-Team steigt aus DTM aus: Fokus auf GTWCE und Nürburgring-Nordschleife

Das Rowe-Team wird 2022 nicht mehr in der DTM an den Start gehen und richtet seinen Fokus neben dem traditionsreichen Einsatz beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring auf die fünf Langstreckenrennen der GT-World-Challenge Europe (GTWCE).

Das hatte 'Motorsport.com' bereits Anfang Januar recherchiert und wurde nun in einer Pressemitteilung des Teams bestätigt. Doch wie erklärt man den DTM-Ausstieg? "Wir haben uns 2021 in der DTM engagiert, weil wir bei der neuen GT3-Ära der Serie dabei sein und sehen wollten, wie das für uns passt", sagt Teamchef Hans-Peter Naundorf.

"Wir haben Rowe Racing in den letzten zehn Jahren jedoch vor allem als Langstrecken-Team etabliert. Dort können wir unsere großen Stärken im Bereich Strategie, Zuverlässigkeit sowie Fehlermanagement am besten einbringen."

DTM 2022: Alles spricht für Walkenhorst und Schubert

Für 2022 "und die kommenden Jahre hat sich die Möglichkeit ergeben, neben unserem gewohnten Nürburgring-Programm auch wieder bei den 24 Stunden von Spa anzutreten", erklärt er. Daher habe man "gemeinsam mit unseren Partnern entschieden", mit dem neuen BMW M4 GT3 die GTWCE-Langstreckenrennen zu bestreiten.

Während in der DTM alles darauf hindeutet, dass die Teams Walkenhorst und Schubert den BMW M4 GT3 einsetzen werden, ist das Rowe-Team aus St. Ingbert laut Informationen von 'Motorsport-Total.com' 2022 das von BMW unterstützte Einsatzteam in der SRO-Serie. Ein Auftrag, den im Vorjahr Walkenhorst hatte. Die Truppe aus Melle wird hingegen dieses Jahr beim 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps - dem Highlight der GTWCE-Saison - mit einem Privateinsatz antreten.

Der neue BMW M4 GT3 wird sein Renndebüt in den Rowe-Farben am 3. April beim GTWCE-Saisonauftakt in Imola geben. Neben weiteren Läufen auf den aktuellen Formel-1-Kursen im südfranzösischen Le Castellet und beim Saisonfinale in Barcelona steht am 4. September auch ein Heimspiel auf dem Hockenheimring auf dem Programm. Die Fahrerbesetzungen werde man "zu einem späteren Zeitpunkt" bekanntgeben, heißt es in der Pressemitteilung.

Rowe-Team bei beiden 24-Stunden-Klassikern am Start

Durch das Programm 2022 wird man dieses Jahr erstmals seit 2020 wieder sowohl bei den 24 Stunden von Spa am 30. und 31. Juli als auch beim Nordschleifen-Klassiker am 28. Und 29. Mai an den Start gehen. Beim bislang letzten Mal hat man beide Rennen gewonnen.

Die Nürburgring-Nordschleife bleibt aber auch 2020 die sportliche Heimat des Teams. Neben dem 24-Stunden-Klassiker wird man 2022 zwei Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie NLS (vormals VLN) und die neuen 24h-Qualifyers mit zwei weiteren Läufen absolvieren.

Mit Bildmaterial von ROWE Racing.