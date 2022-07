ADAC Truck-Grand-Prix Nürburgring 2022 im Livestream

Audio-Player laden

Der ADAC Truck-Grand-Prix Nürburgring ist zurück! Nachdem das Festival der Motorsport-Schwergewichte 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie und 2021 in Folge der Flutkatastrophe im Ahrtal abgesagt werden musste, findet vom 15. bis 17. Juli die 35. Ausgabe der Kult-Veranstaltung statt.

Motorsport.com zeigt die vier Rennen der Truck-Europameisterschaft (ETRC) am Samstag und Sonntag im kostenlosen Livestream

"Wir können es kaum erwarten, dass es nach zwei Jahren Pause endlich wieder los geht und diese Vorfreude teilen auch die Fans mit uns", sagt Marc Hennerici, Geschäftsführer der ADAC Travel & Event Mittelrhein GmbH.

"Die Ticketnachfrage ist enorm und wir rechnen pro Veranstaltungstag mit rund 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem In- und Ausland", so Hennerici weiter. Karten gibt es an den Tageskassen des Nürburgrings. Alle Tickets, die für 2020 und 2021 gekauft wurden, behalten auch in diesem Jahr ihre Gültigkeit.

Zeitplan Livestream ADAC Truck-Grand-Prix Nürburgring 2022

Samstag, 16. Juli:

11:55-12:25 Uhr: Rennen 1 Truck-EM

18:30-19:00 Uhr: Rennen 2 Truck-EM

Sonntag, 17. Juli:

13:40-14:10 Uhr: Rennen 3 Truck-EM

16:50-17:20 Uhr: Rennen 4 Truck-EM

Mit Bildmaterial von ADAC Mittelrhein e.V..