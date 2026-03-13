Formel-1-Liveticker: Das Sprint-Qualifying in China live!

Verwarnung für Albon

Und da haben wir auch schon das Urteil, Albon bekommt eine Verwarnung. Hier das umfangreiche Urteil der Rennkommissare im Wortlaut:



"Der Fahrer gab offen zu, dass er falsch eingeschätzt hatte, was das Auto vor ihm tun würde. Das Auto vor ihm, Auto 12, stand bereits eine beträchtliche Zeit in der Startaufstellung, und er erwartete, dass Auto 12 seinen Start durchführen würde, während er sein eigenes Auto auf den Übungsstart vorbereitete."



"Allerdings blieb Auto 12 stehen. Angesichts der langen Zeit, die Auto 12 in der Startaufstellung verbracht hatte, überraschte dies den Fahrer von Auto 23, was zu dem Verstoß führte."



"Zur Milderung erklärte er jedoch, dass die neuen Autos für 2026 vor einem Start eine Vorbereitungsequenz benötigen, die etwa 20 Sekunden dauert. Im Gegensatz dazu dauerte dies im Jahr 2025 lediglich etwa 2 Sekunden. Es gibt also einen erheblichen Unterschied darin, wie die Autos vorbereitet werden müssen, um den Start durchzuführen."



"Während es in der Vergangenheit üblich war, darauf zu warten, dass das Auto vor einem seinen Start ausführt, bevor das dahinterstehende Auto mit seiner Vorbereitung begann, könnte dies in diesem Jahr zu erheblichen Verzögerungen bei den Übungsstarts führen."



"Wenn jedes Auto diese Zeit (also 20 Sekunden oder mehr) benötigen würde und die Spitzenfahrer möglicherweise sogar noch länger, müsste das Verfahren für die Übungsstarts erneut überprüft werden."



"Er wies außerdem anhand der Telemetriedaten darauf hin, dass er, sobald er bemerkte, dass Auto 12 seinen Start nicht durchgeführt hatte, während er selbst bereits gestartet war, stark bremste und verlangsamte. Dies war auch in der Telemetrie klar zu erkennen."



"Artikel B4.2.2c der FIA-F1-Regularien ist eindeutig: 'Unter keinen Umständen' darf ein Auto einen Übungsstart durchführen, wenn ein anderes Auto davor stillsteht. Die zwingende Natur dieses Verbots unterstreicht die erheblichen Sicherheitsbedenken bei einer solchen Handlung sowie das potenzielle Risiko für Autos und Fahrer."



"In diesem Fall stellte die Durchführung des Starts zwar eindeutig einen Verstoß dar, jedoch ergriff der Fahrer Maßnahmen, um die Situation zu entschärfen, sobald er sich des Problems bewusst wurde."



"Wir berücksichtigten außerdem die Tatsache - wie den Teams zu Beginn der Saison mitgeteilt wurde -, dass die Autos vollständig neu sind und sich deutlich von den Autos aus dem Jahr 2025 unterscheiden. Neben der Leistung müssen sie auch anders vorbereitet und gefahren werden."



"Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren, insbesondere der oben genannten mildernden Umstände, verhängen wir gegen Auto 23 eine Verwarnung (Fahrvergehen)."