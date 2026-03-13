Formel-1-Liveticker: Das Sprint-Qualifying in China live!
Formel-1-Liveticker: Das Sprint-Qualifying in China live!
Live-Gesamtwertung
Bericht
Liveticker
Jetzt Session-Ticker öffnen!
In zehn Minuten beginnt das erste Sprint-Qualifying der Saison und wir verlagern das Geschehen damit erst einmal in unseren Session-Ticker. Hier ist also kurz Pause, nach dem Ende der Qualifikation geht es an dieser Stelle wie üblich weiter mit den Stimmen zum Freitag.
Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Formel 1 am China-Wochenende im Livestream sehen könnt, dann erfahrt ihr das hier!
Ferrari baut zurück
In FT1 hatte Ferrari den sogenannten "Macarena-Flügel" am Auto. Laut Sky wurde vor dem Sprint-Qualifying aber wieder zurückgebaut, und jetzt ist wieder der normale Heckflügel aus Melbourne am Auto.
Ob das möglicherweise etwas mit dem Abflug von Lewis Hamilton in FT1 zu tun hat?
Verstappen: Gas geben wird nicht mehr belohnt
Gleich im Sprint-Qualifying wird sich nicht unbedingt der im klassischen Sinne schnellste Mann die Pole sichern. Max Verstappen erklärt im Hinblick auf das neue Reglement: "Ich denke, dass wir davon wegkommen sollten, auf bestimmten Rennstrecken in der Qualifikation vom Gas zu gehen."
"Im Grunde bestraft es den Fahrer, der am schnellsten fahren will. Denn wenn man sich die letzten Jahre ansieht, sind im Durchschnitt die schnellsten Fahrer diejenigen, die über eine Runde hinweg am meisten Gas geben. Und das wirkt sich jetzt nachteilig aus."
"Denn je mehr man Gas gibt, desto mehr Batterie verbraucht man. Je später man also bremst und je früher man wieder Gas gibt, desto schlechter ist es für die Batterie", erklärt Verstappen. Und deshalb haben die Fahrer, die am spätesten bremsen, jetzt sogar einen Nachteil.
Verwarnung für Albon
Und da haben wir auch schon das Urteil, Albon bekommt eine Verwarnung. Hier das umfangreiche Urteil der Rennkommissare im Wortlaut:
"Der Fahrer gab offen zu, dass er falsch eingeschätzt hatte, was das Auto vor ihm tun würde. Das Auto vor ihm, Auto 12, stand bereits eine beträchtliche Zeit in der Startaufstellung, und er erwartete, dass Auto 12 seinen Start durchführen würde, während er sein eigenes Auto auf den Übungsstart vorbereitete."
"Allerdings blieb Auto 12 stehen. Angesichts der langen Zeit, die Auto 12 in der Startaufstellung verbracht hatte, überraschte dies den Fahrer von Auto 23, was zu dem Verstoß führte."
"Zur Milderung erklärte er jedoch, dass die neuen Autos für 2026 vor einem Start eine Vorbereitungsequenz benötigen, die etwa 20 Sekunden dauert. Im Gegensatz dazu dauerte dies im Jahr 2025 lediglich etwa 2 Sekunden. Es gibt also einen erheblichen Unterschied darin, wie die Autos vorbereitet werden müssen, um den Start durchzuführen."
"Während es in der Vergangenheit üblich war, darauf zu warten, dass das Auto vor einem seinen Start ausführt, bevor das dahinterstehende Auto mit seiner Vorbereitung begann, könnte dies in diesem Jahr zu erheblichen Verzögerungen bei den Übungsstarts führen."
"Wenn jedes Auto diese Zeit (also 20 Sekunden oder mehr) benötigen würde und die Spitzenfahrer möglicherweise sogar noch länger, müsste das Verfahren für die Übungsstarts erneut überprüft werden."
"Er wies außerdem anhand der Telemetriedaten darauf hin, dass er, sobald er bemerkte, dass Auto 12 seinen Start nicht durchgeführt hatte, während er selbst bereits gestartet war, stark bremste und verlangsamte. Dies war auch in der Telemetrie klar zu erkennen."
"Artikel B4.2.2c der FIA-F1-Regularien ist eindeutig: 'Unter keinen Umständen' darf ein Auto einen Übungsstart durchführen, wenn ein anderes Auto davor stillsteht. Die zwingende Natur dieses Verbots unterstreicht die erheblichen Sicherheitsbedenken bei einer solchen Handlung sowie das potenzielle Risiko für Autos und Fahrer."
"In diesem Fall stellte die Durchführung des Starts zwar eindeutig einen Verstoß dar, jedoch ergriff der Fahrer Maßnahmen, um die Situation zu entschärfen, sobald er sich des Problems bewusst wurde."
"Wir berücksichtigten außerdem die Tatsache - wie den Teams zu Beginn der Saison mitgeteilt wurde -, dass die Autos vollständig neu sind und sich deutlich von den Autos aus dem Jahr 2025 unterscheiden. Neben der Leistung müssen sie auch anders vorbereitet und gefahren werden."
"Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren, insbesondere der oben genannten mildernden Umstände, verhängen wir gegen Auto 23 eine Verwarnung (Fahrvergehen)."
Untersuchung gegen Albon
Noch eine kleine Randnotiz aus FT1: Alexander Albon hat sich eine Untersuchung eingehandelt, weil er nach der Session in der Startaufstellung einen Probestart ausgeführt hat, obwohl noch ein anderes Auto vor ihm stand. Das ist eigentlich nicht erlaubt.
Sollte es eine Strafe dafür geben, erfahrt ihr es natürlich bei uns.
F1-Academy-Qualifying
Vorhin haben wir schon kurz über Mathilda Paatz und die F1 Academy gesprochen. Dort steht jetzt das Qualifying an, das ihr euch hier live und kostenlos anschauen könnt. In gut 75 Minuten beginnt dann auch schon das Sprint-Qualifying in der Formel 1.
Norris vs. Hamilton
In FT1 lieferten sich die beiden auf der Strecke bereits ein kleines Duell. Die Szene wurde von den Rennkommissaren notiert, letztendlich aber nicht untersucht.
Auch gleich im Sprint-Qualifying dürfte es auf der Strecke im letzten Sektor wieder etwas chaotisch werden. Die Szene gibt es hier noch einmal im Video:
ANZEIGE: Der erste Sprint des Jahres live auf Sky!
Morgen steht in China der erste Sprint des Jahres an, und mit Sky seid ihr live dabei! Nur auf Sky seht ihr alle Trainings der Formel 1, alle Qualifyings, Sprints und natürlich alle Rennen ohne Werbeunterbrechung.
Dazu gibt es exklusive Interviews, Analysen mit Experten wie Timo Glock oder Ralf Schumacher und spannende Hintergrundberichte. Hol dir hier dein persönliches Sky-Angebot!
Briatore bestätigt Mercedes-Interesse
Der Italiener bestätigt in der PK zudem, dass Mercedes Interesse daran hat, sich bei Alpine einzukaufen. Entsprechende Gerüchte gab es bereits. Ein Problem wäre das seiner Meinung nach nicht.
Denn einerseits hätte Mercedes lediglich einen Minderheitsanteil am Team. Und zudem erinnert er daran, dass Red Bull seit Jahren über zwei Teams in der Formel 1 verfügt. Und das sei schließlich auch kein Problem.
Briatore: Sind nicht zufrieden
Flavio Briatore ist ein Mann der klaren Worte. Dementsprechend ist er in der PK auch nicht bemüht, die Leistung von Alpine in Melbourne zu beschönigen. Man sei zu langsam gewesen und eindeutig nicht zufrieden, stellt er klar.
Man wisse, was das Problem am Auto sei, und das müsse man jetzt so schnell wie möglich beheben. Alpine holte beim Saisonauftakt vor einer Woche lediglich einen Zähler.
Teamchef-PK
In Shanghai beginnt in fünf Minuten die Pressekonferenz der Teamchefs. Folgende Teilnehmer sind heute dabei:
Flavio Briatore (Alpine)
Jonathan Wheatley (Audi)
Laurent Mekies (Red Bull)
Sollte es dort spannende Aussagen geben, lest ihr die natürlich hier bei uns.
Livestream
Ein Hinweis gleich noch in eigener Sache: Auch an diesem Wochenende gibt es wieder an jedem Tag einen Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, in dem Kevin Scheuren und Stefan Ehlen jeweils die Ereignisse des Tages für euch zusammenfassen.
Unsere Analyse zum gestrigen Medientag könnt ihr euch im Re-Live noch einmal anschauen, heute geht es dann los um 14:00 Uhr MEZ.
Aston Martin: Wollen im Sprint ankommen
Nachdem es in Melbourne keiner der beiden Aston-Martin-Piloten in die Wertung schaffte, möchte man in China zumindest beim Sprint morgen mit beiden Autos ins Ziel kommen. "Das ist schon das Ziel", so Mike Krack bei Sky.
Zu FT1 vorhin sagt er, dass man "ein bisschen ein unkonventionelles Programm" gefahren sei. Denn zu Beginn des Trainings schickte man Fernando Alonso mit Messgittern auf die Strecke, was man an einem Sprintwochenende normalerweise nicht macht.
"Aber wir haben entschieden, dass wir noch ein paar Hausaufgaben übrig haben aus Melbourne", so Krack, der betont: "Das Positive war: Wir sind jetzt ohne irgendwelche Unterbrechungen durchgefahren."
Daher nehme man "ein positives Fazit aus der Session" mit ins weitere Wochenende.
F1 Academy: Guter Start für Paatz
In China fährt an diesem Wochenende auch die F1 Academy ihr erstes Rennen. Dort haben wir mit Mathilda Paatz in diesem Jahr erfreulicherweise auch eine deutsche Fahrerin am Start - und die legte vorhin im Training bereits gut los.
Die von Aston Martin unterstützte Paatz wurde gute Sechste, die Bestzeit ging an Red Bulls Alisha Palmowski. Wir drücken die Daumen, dass Paatz diesen guten Eindruck nachher im Qualifying bestätigen kann.
Sperrstunde gebrochen
Mit McLaren, Mercedes, Red Bull, Alpine und den Racing Bulls haben in der Nacht auf Donnerstag gleich fünf Teams die Sperrstunde gebrochen. Eine Strafe gibt es dafür aber nicht, denn alle Teams haben ihren jeweils ersten von sechs erlaubten Jokern in diesem Jahr gezogen.
Bei Red Bull hat Isack Hadjar zudem einen neuen Motor bekommen. Hier die Übersicht:
Updates
Obwohl es erst das zweite Rennen des Jahres und zudem noch ein Sprintwochenende ist, haben mehrere Teams Updates mit nach China gebracht. Unter anderem sehen wir am Ferrari ein neues Winglet am Halo.
Auch die Racing Bulls, Haas, Audi und Cadillac haben kleine Neuerungen bei der FIA angemeldet. Die komplette Liste findet ihr hier.
Der erste Sprint
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Der Große Preis von China steht an diesem Wochenende auf dem Plan und wir strecken bereits mittendrin im ersten Sprintwochenende des Jahres.
Das erste und einzige Training liegt in Shanghai schon hinter uns, und damit ist die nächste Session um 08:30 Uhr MEZ bereits das Qualifying für den morgigen Sprint.
Hier an dieser Stelle versorgen wir euch in den kommenden Stunden wie gewohnt mit den wichtigsten Infos, Stimmen und Bildern direkt aus dem Fahrerlager.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
Von: Ruben Zimmermann