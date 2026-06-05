Hülkenberg: Noch Luft nach oben

Audi führte heute auf P8 und P9 das Mittelfeld an. Nico Hülkenberg erklärt zufrieden: "Es war ein recht ordentlicher Freitag für uns. Dennoch werden alle über Nacht hart daran arbeiten, Verbesserungen zu finden."



"Das Qualifying ist hier natürlich sehr wichtig, aber es gibt über das gesamte Wochenende hinweg noch viel zu tun. Jetzt geht es darum, ruhig zu bleiben, unsere Hausaufgaben zu machen und sicherzustellen, dass wir bereit sind, unsere Chancen morgen optimal zu nutzen."



Teamkollege Gabriel Bortoleto ergänzt: "Trotz einiger kleinerer Probleme zu Beginn des ersten Trainings ist es uns gelungen, das Auto in die Top 10 zu bringen, was sehr ermutigend ist."



"Das zweite Training verlief reibungslos und sauber, und ich konnte mich im Laufe der Session kontinuierlich verbessern. Es hat etwas gedauert, bei dem vielen Verkehr auf der Strecke eine starke Runde hinzulegen, aber ich bin zufrieden mit dem, was wir am Ende erreicht haben."



"Es gibt noch viel, was wir verbessern können, und wir werden heute Abend hart daran arbeiten, diese zusätzlichen Verbesserungen zu finden", so der Brasilianer.