Formel-1-Liveticker: Die Trainings in Monaco live!
Monaco-Freitag in der Analyse: Ferrari vorn, Geldstrafe für McLaren
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Bericht
Liveticker
Feierabend
Damit sind wir auch am Ende unseres heutigen Tickertages angekommen. Morgen geht es um 12:30 Uhr zunächst weiter mit dem dritten Training und dann um 16:00 Uhr mit dem in Monaco so wichtigen Qualifying.
Heute wartet ab 22:00 Uhr noch unsere Videoanalyse auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de auf euch, und morgen melden wir uns dann mit einer neuen Tickerausgabe zurück.
Viel Spaß nachher mit den Kollegen im Stream, schlaft später gut und bis dann!
WM-Leader mit Schwierigkeiten
Kimi Antonelli landete heute nur auf P5. Eine halbe Sekunde fehlte auf die Bestzeit. Er berichtet: "Es war nicht gerade der einfachste Freitag dieser Saison. Ich hatte vor allem im mittleren Sektor mit dem Auto zu kämpfen. Das hat unsere Pace eingebremst."
"Wir haben viele verschiedene Set-up-Optionen ausprobiert und dabei eine Menge guter Daten gesammelt. Das wird uns dabei helfen, zu beurteilen, welche Arbeit wir über Nacht erledigen müssen und welche Änderungen wir für das dritte Training und das Qualifying vornehmen sollten."
Für ihn ist Ferrari zwar Favorit. "Wir wissen jedoch, dass wir uns noch steigern können, da wir unseren Sweet-Spot noch nicht gefunden haben. Hoffentlich können wir also einen Schritt nach vorne machen und morgen ganz vorne mitmischen", so der WM-Spitzenreiter.
Racing Bulls mit Rückstand
Während Audi heute an der Spitze des Mittelfelds lag, landeten die Racing Bulls nur auf P14 und P16. Teamchef Alan Permane gesteht: "Heute war ein harter Tag hier in Monaco."
"Wir müssen definitiv noch etwas an der Rundenzeit zulegen, aber ich bin zuversichtlich, dass uns das nach der Arbeit über Nacht gelingen wird."
"Die Fahrer sind im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Auto, aber wir haben Schwierigkeiten, die Reifen in den richtigen Betriebsbereich zu bringen."
"Wir haben auch ein paar Probleme mit der Lenkung, aber das werden wir bis morgen beheben. Keine großen Dramen, aber es hat uns ein wenig ins Hintertreffen gebracht", erklärt er.
Schauen wir mal, was morgen drin ist.
Hülkenberg: Noch Luft nach oben
Audi führte heute auf P8 und P9 das Mittelfeld an. Nico Hülkenberg erklärt zufrieden: "Es war ein recht ordentlicher Freitag für uns. Dennoch werden alle über Nacht hart daran arbeiten, Verbesserungen zu finden."
"Das Qualifying ist hier natürlich sehr wichtig, aber es gibt über das gesamte Wochenende hinweg noch viel zu tun. Jetzt geht es darum, ruhig zu bleiben, unsere Hausaufgaben zu machen und sicherzustellen, dass wir bereit sind, unsere Chancen morgen optimal zu nutzen."
Teamkollege Gabriel Bortoleto ergänzt: "Trotz einiger kleinerer Probleme zu Beginn des ersten Trainings ist es uns gelungen, das Auto in die Top 10 zu bringen, was sehr ermutigend ist."
"Das zweite Training verlief reibungslos und sauber, und ich konnte mich im Laufe der Session kontinuierlich verbessern. Es hat etwas gedauert, bei dem vielen Verkehr auf der Strecke eine starke Runde hinzulegen, aber ich bin zufrieden mit dem, was wir am Ende erreicht haben."
"Es gibt noch viel, was wir verbessern können, und wir werden heute Abend hart daran arbeiten, diese zusätzlichen Verbesserungen zu finden", so der Brasilianer.
Geldstrafe für McLaren
Das Urteil ist da und wie bereits angekündigt bekommt auch McLaren (wie die Racing Bulls in Kanada) eine Geldstrafe. 30.000 Euro muss man zahlen, davon sind allerdings 10.000 zur Bewährung ausgesetzt.
Spannend: Auch die Racing Bulls mussten beim vergangenen Rennen 30.000 Euro zahlen, hier wurden allerdings noch 20.000 zur Bewährung ausgesetzt. Die Rennkommissare erklären dazu:
"Die Rennkommissare haben beschlossen, eine geringere Summe als bei einem Verstoß gegen dieselbe Vorschrift beim vorangegangenen Rennen zur Bewährung auszusetzen, da dieser Verstoß und die darauf folgende Strafe allen Teams die Bedeutung des CDS-Systems deutlich gemacht haben sollten."
Das war bei McLaren offenbar nicht der Fall.
Hamilton: Müssen noch zulegen
Der schnellste Mann des Tages resümiert: "Insgesamt war es ein positiver Tag, und das Auto fühlte sich schon von den ersten Runden an ziemlich gut an. Das Team hat bei den Änderungen, die wir zwischen den beiden Sessions vorgenommen haben, gute Arbeit geleistet."
Er betont jedoch auch: "Es gibt noch Performance zu finden, und heute Abend werden wir uns auf die Details konzentrieren, denn die Abstände sind hier sehr gering, und vor dem Qualifying liegt noch viel Arbeit vor uns."
Bei Charles Leclerc lief es nicht ganz so rund. Er verrät nach P2: "Es war ein schwieriger Tag, und es liegt noch einiges an Arbeit vor uns, insbesondere was die Bremsbalance angeht."
"Das Qualifying morgen wird sehr eng werden, daher hoffe ich, dass wir einen Schritt nach vorne machen und um die Poleposition kämpfen können", so der Lokalmatador.
Alonso rechnet (erneut) mit Regeln ab
Fernando Alonso wird wohl in diesem Leben kein Fan der aktuellen Formel-1-Regeln mehr. "Das ist wahrscheinlich die schlechteste Generation von Autos, die ich je in Monaco gefahren bin", so der Routinier.
"Es sind einfach die Regeln. Hybridautos sollten keine Rennen fahren. So einfach ist das", findet der Spanier, der das Reglement bereits mehrfach deutlich kritisiert hat.
Auch sportlich lief es für Aston Martin heute wieder einmal nicht. Alonso landete auf P20, Teamkollege Lance Stroll wurde 22. und damit Letzter.
Ocon: Alles nur ein Missverständnis
In FT1 waren die beiden Haas-Piloten am Funk einmal sauer aufeinander. Was war da los? "Es gibt überhaupt keine Probleme", stellt Esteban Ocon klar und erklärt: "Ollie wurde im Grunde genommen von den Autos vor ihm blockiert."
"Also musste er zurückstecken, und ich war derjenige, der dadurch behindert wurde. Danach haben wir uns dann wieder eingeordnet. Sobald ihm mitgeteilt wurde, dass ich hinter ihm war, hat er mich vorbeigelassen."
Letztendlich habe einfach "die Kommunikation innerhalb des Teams" nicht gepasst, so Ocon. Zwischen den Fahrern gebe es aber kein Problem.
Auch in Sachen Pace lief es zumindest bei Bearman nicht schlecht, er schaffte es heute als Zehnter in die Top 10. Ocon landete auf P17.
Vasseur: Ist noch ein langer Weg
Der Ferrari-Teamchef will heute noch nichts von einer Favoritenrolle wissen. "In Monaco ist es ein sehr langer Weg vom Freitag zum Qualifying und dann zum Rennen", warnt Vasseur.
"Das Schwierigste daran ist, dass man die Entwicklung der Strecke und die Entwicklung des Grips vorhersehen muss", erklärt er und betont: "Man muss immer eine Session voraus sein."
"Das ist eine echte Herausforderung für das Team und für die Fahrer. Es ist noch ein langer Weg, und morgen Abend werden wir sehen, wie es wirklich um das Tempo steht", betont er.
Die Bestzeit heute hat für ihn also noch keinen großen Wert.
Was löste das Feuer aus?
Noch ist auch unklar, warum der Cadillac von Sergio Perez am Ende von FT2 Feuer fing. Teamchef Graeme Lowdon sagt bei Sky: "Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass etwas in den Kühlkanal gelangt ist."
"Aber egal, wir kriegen das Auto ziemlich schnell zurück, sehen uns das Ganze kurz an, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es bis morgen wieder einsatzbereit haben werden", so Lowdon.
Davon abgesehen sei es ein ziemlich guter Tag für das Team gewesen. Die Szene gibt es hier noch einmal im Video:
McLaren: Rückstand größer als erwartet
Oscar Piastri fehlte am Ende von FT2 gut eine Sekunde auf die Bestzeit. Er selbst betont: "Wir haben unseren Rückstand von eineinhalb Sekunden [in FT1] auf eine Sekunde verkürzt."
Trotzdem sei es "zweifellos ein harter Tag" gewesen. "Wir müssen über Nacht definitiv noch an einigen Dingen arbeiten", so Piastri nach P7. "Wir hatten gehofft, dass wir ein gutes Stück näher dran sind", gesteht er.
Teamkollege Lando Norris verlor nach seinem Defekt fast das komplette zweite Training. Rob Marshall berichtet dazu: "Er hatte ein elektrisches Problem mit dem Auto, und es hat sich abgeschaltet."
"Aber wir hatten noch nicht genug Zeit, die Daten auszuwerten und herauszufinden, was genau schiefgelaufen ist. Es könnte also alles Mögliche sein, aber es ist ein elektrisches Problem", so Marshall.
Nächste Geldstrafe für Mercedes
Mercedes muss doppelt blechen. In FT1 war George Russell zu schnell in der Boxengasse, in FT2 hat es nun Kimi Antonelli erwischt. Er wurde mit 60,1 km/h geblitzt.
Macht zwar nur eine Geschwindigkeitsüberschreitung von lächerlichen 0,1 km/h, 100 Euro muss Mercedes dafür aber trotzdem zahlen. Da kennt die FIA keine Gnade.
Untersuchung gegen McLaren
Gegen McLaren wurde nach FT2 eine Untersuchung eingeleitet, weil das "Clutch Disengagement System" (CDS) am Auto von Lando Norris nicht wie vorgeschrieben funktioniert hat. Deswegen dauerte es so lange, den McLaren nach seinem Defekt von der Strecke zu bekommen.
Aus dem gleichen Grund bekamen die Racing Bulls in Kanada bereits eine Geldstrafe. Das droht nun also auch McLaren.
Russell: Red Bull eine Überraschung, Ferrari nicht
Der Brite sagt nach P4 heute: "Wir hatten erwartet, dass Ferrari der Favorit sein würde. Viele dachten, ich würde nur so daherreden, aber es ist klar, dass sie das Team sind, das es zu schlagen gilt."
Red Bull auf P3 sei dagegen "eine kleine Überraschung" gewesen, gesteht er und betont, dass man bei Mercedes bereits zuvor gewusst habe, dass dieses Rennen das bislang "schwierigste" werden würde.
"Es war wahrscheinlich etwas schwieriger, als wir gehofft hatten, aber wir haben vom ersten zum zweiten freien Training einige gute Fortschritte gemacht", so Russell.
Am Samstag müsse nun noch ein weiterer Schritt gelingen.
Hadjar: Kein Risiko mehr nach Crash
Der Franzose hatte mit seinem Crash in FT1 keinen leichten Tag. Er berichtet: "Das hat mich wirklich völlig überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Auto hier velieren würde."
"Außerdem sieht man hier nicht oft solche Unfälle, bei denen das Heck so ausbricht. Ich war überrascht", so Hadjar, der anschließend in FT2 wieder neues Vertrauen aufbauen musste.
"Ich bin wirklich kein Risiko eingegangen", betont er. Letztendlich beendete er den Tag auf P6 mit gut einer Sekunde Rückstand auf die Bestzeit.
Übersicht FT2
Jetzt Session-Ticker öffnen!
In zehn Minuten beginnt dann auch das zweite Training in Monaco und wir verlagern das Geschehen damit erst einmal wieder in unseren Session-Ticker. Hier ist also kurz Pause, nach dem Ende des Trainings geht es an dieser Stelle wie üblich weiter mit den Stimmen zum Freitag.
Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Formel 1 am Wochenende im Livestream sehen könnt, dann erfahrt ihr das hier!
Keine Strafe für Lawson
Und auch das letzte Urteil ist da. Lawson bekommt keine Strafe, obwohl er am Ende von FT1 aus der Box gefahren ist, als die Ampel schon rot war.
In seinem Fall erklären es die Kommissare so, dass die Ampel erst 0,8 Sekunden vorher auf Rot gesprungen sei.
Lawson habe deshalb keine ausreichende Zeit mehr gehabt, um zu reagieren. Daher gab es keine Strafe.
Warnung auch für Lindblad
Auch der Racing-Bulls-Pilot, der Piastri in FT1 einmal aufgehalten hat, kommt mit einer Warnung davon. Auch hier gab es ein Missverständnis, weil das Team davon ausging, dass Piastri seine Runde bereits abgebrochen hatte, was aber nicht der Fall war.