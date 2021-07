04:48

Mika Häkkinen: Rennunfall!

Ex-Weltmeister Mika Häkkinen sieht die Kollision hingegen als "reinen Rennunfall", wie er in seiner Kolumne bei Unibet schreibt: "Wenn man bei diesen Geschwindigkeiten fährt und um den Sieg kämpft, können solche Dinge manchmal passieren", so der Finne.



"Als Spitzenfahrer, der um die Weltmeisterschaft fährt, ist man nicht dazu da, sich zurückzuhalten. Es ist unser Job, Rennen zu fahren, und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es bei Rad-an-Rad-Rennen immer die Möglichkeit gibt, dass sich die Autos berühren."



Häkkinen ist überzeugt, dass der Unfall die Rivalität noch anheizen wird: "Keiner von ihnen wird diesen Unfall wiederholen wollen, aber sie werden noch entschlossener sein, das nächste Mal nicht vom Gas zu gehen, wenn sie in so einem engen Kampf stecken."