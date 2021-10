04:31

Masepin hält dagegen

Der Haas-Rookie hat sich in der 'Bild am Sonntag' selbst zu seinem Ruf in der Formel 1 geäußert. "Ich habe ein gutes Gefühl dafür, wie weit ich mit dem Auto gehen kann", erklärt er unter anderem. "Einige Fahrer lassen sich zu einfach überholen, weil sie nur die Geschwindigkeit ihres Autos abrufen und nicht über die Grenzen hinausgehen. Das würde ich nie tun. Ich nutze jede Chance, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Natürlich ohne dabei die Regeln zu verletzen."



Dem Russen ist derweil bewusst, was für einen Namen er sich mittlerweile gemacht hat: "Ich habe mittlerweile viele Spitznamen. Einer davon ist 'Mazespin', weil ich mich so oft gedreht habe zu Beginn. Aber vielleicht kommt demnächst ja 'Mazewin' dazu."