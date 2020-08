04:23

Braucht Sebastian Vettel einen Manager?

Der viermalige Weltmeister hat noch keinen Vertrag für 2021 unterschrieben. Könnte das damit zu tun haben, dass er keinen Manager hat und sich selbst um seine Verhandlungen kümmert? "Eine gute Frage", grübelt er im Gespräch mit 'Sky' und erklärt: "Ich glaube, das ist der Weg, den ich immer gegangen bin. In der Hinsicht war ich immer ... Ich will nicht sagen alleine. Natürlich hat man Leute, die um einen herum und zu einem stehen."



"Aber ich glaube, wichtiger als vielleicht öffentlich Meinung oder Stimmung zu machen ist, dass man weiß, auf welche Leute man vertrauen kann und auf welche man bauen kann. Ich glaube, da habe ich eigentlich ein gutes und starkes Umfeld und bin nach wie vor guter Dinge und recht klar im Kopf", betont Vettel und stellt klar: "Wenn was nicht läuft, stinkt mir das als Erster und wahrscheinlich auch am meisten."



Heißt: Er wird wohl auch in Zukunft ohne Manager auftreten.