Warum Hamilton ein Sieg nicht viel bedeuten würde

Nicht falsch verstehen, natürlich will der Weltmeister am Sonntag gewinnen! Er stellt allerdings klar, dass es für ihn kein besonderer Sieg wäre, nur weil es das erste Formel-1-Rennen überhaupt in Mugello sei. "Ich bin niemand, der auf Statistiken achtet", betont er und gesteht: "Ich habe einige Rennen, die ich gefahren bin, schon wieder vergessen, weil es so viele waren." Auch Mugello sei daher für ihn in dieser Hinsicht einfach nur "ein weiteres Rennen".