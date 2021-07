16:26

Ricciardo: "Kann mich gar nicht mehr an alles erinnern!"

"Das hat Spaß gemacht!" So lautet das Fazit beim schärfsten Ferrari-Rivalen heute: McLaren. Daniel Ricciardo kam schon am Start gut weg und zeigte ansprechende Überholmanöver. "Ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern. Das ist normalerweise ein gutes Zeichen, denn das heißt, dass viel passiert ist", grinst der Australier.



Er freut sich besonders, dass er ein paar Duelle ausfechten konnte, das sei eine Genugtuung. "Ich war schon ein wenig neidisch, als ich der Formel 3 dieses Wochenende zugesehen habe, um ehrlich zu sein. Die Rennen waren so aufregend!" Er hatte gehofft, ein ebenso aufregendes Rennen fahren zu können - und "in gewissen Momenten" sei es dann auch so gekommen.



Schon am Start hat er es auf der Außenbahn versucht - er habe aus seinem Start von 2019 gelernt, schildert er. Dass Ricciardo am Ende hinter Teamkollegen Lando Norris auf P6 ins Ziel kam, frustriere ihn nicht. Denn insgesamt habe er sich "viel besser" gefühlt auf der Bremse, das Selbstvertrauen komme nun schön langsam zurück. Nur das Wochenende in Spanien sei noch ein wenig besser gewesen.