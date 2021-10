09:45

Mercedes erst einmal bezwungen

Gestern holte Verstappen die erste Nicht-Mercedes-Pole in Austin seit dem Beginn der Hybridära. Und wie sieht es im Rennen aus? Da wurde Mercedes in Austin seit 2014 bereits bezwungen - allerdings nur ein einziges Mal. 2018 siegte Räikkönen im Ferrari, die anderen fünf Siege gingen an Mercedes. Viermal in Folge gewann Hamilton zwischen 2014 und 2017, 2019 siegte Bottas.



Der letzte Red-Bull-Sieg stammt noch aus dem Jahr 2013, als Vettel für die Bullen triumphierte. Dass solche Statistiken allerdings nichts heißen müssen, das hat gestern das Qualifying gezeigt ...