Trend spricht für Mercedes

Schauen wir uns kurz mal die Statistik an. Zwischen Monaco und dem zweiten Spielberg-Rennen konnte Red Bull fünf Siege in Folge holen. Seit Silverstone waren es in den folgenden sechs Rennen insgesamt aber nur noch zwei weitere Erfolge. Mercedes dagegen siegte zuletzt in Russland und der Türkei zweimal in Serie und könnte in den USA zum ersten Mal in dieser Saison drei Rennen in Folge gewinnen.



Der Trend spricht also klar gegen Red Bull, das auf der anderen Seite inzwischen seit drei Rennen sieglos ist. So eine lange Durststrecke hatten die Bullen in diesem Jahr noch nie.