03:59

ANZEIGE: Gewinne ein actionreiches Winter-Wochenende!

Während wir auf die Urteile aus Katar warten, nutz die Zeit doch und schau einmal bei unserem Gewinnspiel vorbei! Zusammen mit unserem Partner FlyCar verlosen wir einen Kurzurlaub der besonderen Art mit GoKart on Ice und Ice Buggy fahren im Wert von über 3.400 Euro. Wir schicken den glücklichen Gewinner für ein Wochenende nach Schwedisch Lappland, wo 2022 erstmals das Race Of Champions stattfinden wird.



Auch dort kannst Du übrigens live dabei sein! Die SONDERREISE "ROC 2022 - on Snow & Ice" bringt Fans des Renn-Klassikers vom 4. bis zum 7. Februar 2022 bequem in die Region rund um den Polarkreis. Angeboten werden neben Direktflügen ab/bis Deutschland nach Schwedisch Lappland auch ein "Rundum-Sorglos-Eventpaket" inkl. Flug, Übernachtung im Event-Hotel Pite Havsbad, allen notwenigen Transfers vor Ort sowie einem deutschsprachigen Ansprechpartner und natürlich die Eintrittskarten zum ROC-Event (Sa. & So.).



Buchungsanfragen für die SONDERREISE "ROC 2022 - on Snow & Ice" oder für weitere Aktiv- und Erlebnisreisen nach Schwedisch Lappland per E-Mail an sales@fly-car.de oder unter der Hotline +49 (0) 6543 818 53-10 - nähere Informationen unter www.fly-car.de.



Und zum Gewinnspiel geht es hier entlang!