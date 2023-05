Monaco: Aston Martin mit erstem Update in der Saison 2023

Erstmals in der Formel-1-Saison 2023 hat Aston Martin seinen AMR23 mit Neuteilen versehen: Die Fahrzeuge von Fernando Alonso und Lance Stroll treten beim Grand Prix von Monaco (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) mit modifizierten Radaufhängungen an. Außerdem hat das Team die Bremsschächte verändert und weitere kleine Umbauen am Auto vorgenommen.

Aber: Das Update am AMR23 ist damit nicht komplett. Laut Teamchef Mike Krack werden schon beim folgenden Rennen in Barcelona weitere Neuteile eingeführt.

Warum nicht schon in Monaco? Krack verweist auf die Rennabsage in Imola, wo Aston Martin eigentlich das komplette Update-Paket verwenden wollte. "Wir haben es jetzt aufgeteilt. Die Teile, die für Monaco sinnvoll sind, die haben wir am Auto. Es gibt noch ein paar weitere Teile, die wir erst in Barcelona einsetzen, weil sie hier in Monaco nicht sinnvoll gewesen wären."

Am auffälligsten sind die Änderungen an der Vorderachse

Ins Detail geht Krack bei den einzelnen Entwicklungsteilen nicht, sondern meint nur: "Wir haben hier einige Updates dabei und in Barcelona erneut. Im weiteren Saisonverlauf wird es dann noch weitere neue Teile geben." Einen konkreten Zeitplan dafür nennt der Aston-Martin-Teamchef nicht.

Was also ist neu am AMR23 in Monaco? Am auffälligsten sind die Änderungen an der Vorderachse. Dort hat Aston Martin die Aufhängung verändert und, ähnlich wie Mercedes, einen neuen oberen Querlenker verbaut. Passend dazu gibt es neue Bremsschächte. All das dient einem verbesserten Luftstrom hin zu den weiteren aerodynamisch wichtigen Bereichen am Auto.

Neue Teile finden sich auch an der Hinterachse. Aston Martin hat seine kleinen Luftleitbleche neu ausgerichtet und ebenfalls die Bremsschächte modifiziert. Auch hiervon verspricht sich das Team eine bessere Anströmung und damit mehr Leistung.

Alonso verspricht volle Attacke in Monaco

Zu den streckenspezifischen Anpassungen am AMR23 zählen die steil eingestellten Flügel für maximalen Abtrieb sowie die größeren Lufteinlässe an den Bremsen für eine bessere Kühlung.

Und Alonso verspricht sich einiges von Aston Martin in Monaco: "Wir haben hier eine einmalige Siegchance", meint er. "Monaco und Singapur sind Strecken, auf denen du im Freien Training Selbstvertrauen aufbauen und immer näher an die Mauern ranfahren musst. Ich werde hier mehr attackieren als an jedem anderen Wochenende."

Ferrari und Mercedes machen es übrigens anders als Aston Martin: Seine für Imola geplanten Updates verschiebt Ferrari komplett auf Barcelona und Mercedes führt schon in Monaco das komplette Update-Paket ein.

