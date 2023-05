Formel-1-Technik: Die Änderungen am Unterboden der Verfolger

Während die Identität der vier führenden Teams in der Formel 1 derzeit ziemlich klar zu sein scheint, ist die Situation hinter Red Bull, Ferrari, Aston Martin und Mercedes weitaus offener. Kein Wunder also, dass sowohl McLaren als auch Alpine, die an der Spitze des Verfolgerfeldes um die Ehre kämpfen, mit Hochdruck an der Weiterentwicklung ihrer Autos arbeiten.

Beide Teams brachten ähnlich umfangreiche Upgrades mit nach Aserbaidschan, die die Performance ihrer Autos im Vergleich zu den anderen offenbar verbessert haben.

Beide Upgrade-Pakete beinhalteten Änderungen am Design des Unterbodens, wobei ein Großteil der Arbeit in die Unterseite des Unterbodens gesteckt wurde, um die Strömung in den Tunneln zu verbessern und die Arbeit des Diffusors zu maximieren.

Und obwohl dieser Bereich nicht sichtbar ist, können wir sehen, wie sich die an der Oberseite sichtbaren Veränderungen auf die Unterseite auswirken können.

Im Fall von McLaren scheinen sich die Änderungen zunächst auf die Bodenkante und den Randflügel zu beschränken, aber die gesamte Bodenfläche wurde in ihrer Definition und Kontur verändert.

Dazu gehört auch die Höhe des vorderen Blisters (roter Pfeil), der einen direkten Einfluss auf die Form des Tunnels und der darunter liegenden Streben hat. Der Bodenbereich, der die untere Seitenaufprallstruktur umgibt, wurde ebenfalls modifiziert, indem eine sichelförmige Blase um die Sicherheitsstruktur geschrumpft wurde, um das Bodywork des Bodens zu straffen (grüner Pfeil).

Der Unterboden von McLaren im Vergleich Foto: Giorgio Piola

Auch der verlängerte Randflügel wurde zugunsten einer kürzeren Variante aufgegeben, die jedoch weiterhin den gerollten Abschnitt enthält (blauer Pfeil). Die drei Bleche, die früher hier verwendet wurden, wurden beibehalten, aber neu geformt und ausgerichtet, um den Durchgang des Luftstroms besser zu steuern.

Vor dem Hinterreifen wurde der Bodenausschnitt beibehalten, aus dem jetzt eine kleine horizontale Finne herausragt (weißer Pfeil). Dies ist ein Designmerkmal, das bereits von anderen Teams im Rahmen des neuen Reglements verwendet wurde, da es dazu beitragen kann, den Luftstrom zu regulieren, bevor er den Hinterreifen erreicht.

Deshalb wurde auch der hintere Teil des Bodens modifiziert, um die neuen Strömungsstrukturen, die sich davor gebildet haben, besser nutzen zu können.

Der Unterboden am Alpine im Vergleich Foto: Giorgio Piola

Beim mittleren Flap, der durch die beiden Ausschnitte auf beiden Seiten entsteht, ist die Vorderkante nun zum Boden hin gewölbt und nicht mehr vom Boden weg, außerdem wurde die Oberflächengeometrie des Flaps angepasst.

Danach wurde die Kontur des Bodens leicht verändert, um die vor ihm liegenden Änderungen zu nutzen (grüner Pfeil) und die Strömungsstrukturen, die von der Bodenaussparung, der horizontalen Blade-Finne und dem ebenfalls neu geformten Spatelbereich aufgenommen werden, weiter zu modifizieren (blauer Pfeil).

Vergleich der Seitenkästen beim Red Bull RB19 Foto: Giorgio Piola

Bei der Neugestaltung des Seitenkastens stand die Größe des Einlasses im Mittelpunkt. Die Öffnung wurde verbreitert, aber in der Höhe reduziert, um die Kühleffizienz zu verbessern und gleichzeitig den Unterschnitt zu vergrößern, um die damit verbundenen aerodynamischen Vorteile zu nutzen.

Die Änderungen am Red-Bull-Unterboden im Vergleich Foto: Giorgio Piola

In der Zwischenzeit wurde die Tiefe der Aufrollung am Rand des Bodens vergrößert (roter Pfeil), was dazu führte, dass auch die Halterungen verschoben werden mussten (blauer Pfeil). Die Sehne des Randflügels wurde ebenfalls vergrößert (gelbe Pfeile), um den von den Konstrukteuren angestrebten aerodynamischen Effekt besser zu unterstützen.

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.