Formel-1-Technik: Die besten Bilder der bisherigen Saison 2023

Die Absage des Formel-1-Rennens von Imola am Wochenende hat uns um eine ganze Reihe an Upgrades gebracht, die für diesen Grand Prix eingeführt worden wären. Der Europaauftakt ist in der Formel 1 traditionell das Rennen, bei dem die meisten Teams ihr erstes größeres Update-Paket bringen.

Das muss jetzt allerdings verschoben werden. Bei Ferrari rechnet man damit, dass die Scuderia ihre Verbesserungen nun erst in Barcelona bringen, auch wenn die Verschiebung schon vor der Absage von Imola festgestanden haben soll.

Der Große Preis von Monaco, der in dieser Woche auf dem Programm steht, gilt hingegen nicht als idealer Zeitpunkt für die Einführung von Upgrades, da die Strecke im Kalender ein ziemlicher Ausreißer ist und die nahen Leitplanken schnell dafür sorgen können, dass das Upgrade beschädigt wird.

Mercedes wird trotzdem an diesem Wochenende ein neues Paket für den W14 mit nach Monaco bringen.

Die Absage des Rennens der Emilia-Romagna heißt aber nicht, dass wir in dieser Saison nicht schon viele Verbesserungen gesehen haben. Im Grunde hat jedes Formel-1-Teams schon ein Upgrade für sein Auto gebracht - und wenn es nur Anpassungen für bestimmte Strecken sind.

Um die Zeit bis zu den Upgrades in Monaco und Barcelona zu verkürzen, wollen wir einmal auf die interessantesten Entwicklungen der bisherigen fünf Saisonrennen schauen. Denn zwischen Bahrain und Miami gab es jede Menge Möglichkeiten, die Autos zu verbessern. Und einige Teams haben den Anspruch, bei jedem Rennen neue Teile einzuführen.

Wichtige Blickpunkte sind dabei 2023 vor allem die Kante des Bodens, wo sich auch durch die Veränderungen im Reglement immer einiges tut, und wie üblich die Front- und Heckflügel.

Hier schauen wir einmal auf die interessantesten bisherigen Entwicklungen der ersten fünf Saisonrennen der Formel 1 2023.

Alfa Romeo C43 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Bahrain: Alfa Romeo wendete in Bahrain eine Lösung an, die von Mercedes im Jahr 2022 eingeführt wurde. Die Schweizer wollten die Strömungsstrukturen im vorderen Teil des Fahrzeugs verfeinern und die Leistung im hinteren Teil verbessern. Das Blister-Design debütierte 2022 in Silverstone als Teil eines größeren Pakets.

Alpine A523 diffuser Photo by: Giorgio Piola

Bahrain: Ein interessantes Merkmal des Alpine A523 ist die Gestaltung des unteren Teils der Heckflügelendplatte. Auch wenn die Lösung nicht so wirkungsvoll ist wie die Upwash-Strakes, die die Teams früher an dieser Stelle platziert haben, so ist die von Alpine in die Endplatte eingearbeitete Version doch ein Leistungsupgrade zur normalen Variante.

Mercedes W14 rear detail Photo by: Uncredited

Saudi-Arabien: Mercedes verwendete diese Flügelspezifikation in Bahrain, nahm jedoch einige Änderungen vor, um den Anforderungen des Straßenkurses von Dschidda besser gerecht zu werden. So wurde die obere hintere Ecke der Endplatte von ihrem Ausschnitt befreit und stattdessen eine Füllplatte verwendet.

Aston Martin AMR23 detail Photo by: Uncredited

Saudi-Arabien: Anstatt einen völlig neuen, rennstreckenspezifischen Heckflügel einzuführen, nahm Aston Martin für Saudi-Arabien eine Modifikation seines Heckflügels vor, bei der der mittlere Teil der Hinterkante des oberen Flügels beschnitten wurde, um den Abtrieb und den Luftwiderstand zu verringern.

Red Bull Racing RB19 detail Photo by: Uncredited

Saudi-Arabien: Hier sehen wir das Heck des Red Bull RB19, das noch nicht mit dem Chassis verbunden ist. Wir haben einen guten Blick auf einige der inneren Aufhängungselemente und die Heckflügelstütze. Wir können auch den Durchgang des Auspuffs unter den Aufhängungselementen sehen, die mit einer goldfarbenen, reflektierenden Beschichtung versehen sind.

Alfa Romeo Racing C43 rear detail Photo by: Uncredited

Saudi-Arabien: Der DRS-Pod von Alfa Romeo wurde im Vergleich zur Version für Bahrain modifiziert, da ein kleinerer Kanal für den Mechanismus im oberen hinteren Teil des Hauptpods sitzt. Gleichzeitig wurden die Zapfen durch eine konventionellere tonnenförmige Lösung ersetzt, anstatt der tropfenförmigen, die wir bereits gesehen haben.

AlphaTauri AT04 detail Photo by: Uncredited

Saudi-Arabien: Ein Blick auf das Kühler-Layout des AlphaTauri AT04, bei dem das Team, wie schon seit vielen Jahren, einen großen Sattelkühler einsetzt. Dies ermöglicht es, das innere Layout der Sidepods zu optimieren.

A mechanic works on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Australien: Während der Red Bull RB19 für den Einsatz vorbereitet wird, können wir einen Blick auf die Vorderradbremse in verschiedenen Stadien des Aufbaus werfen, wobei die Bremssattelverkleidung auf der linken Seite des Autos installiert ist. Im Gegensatz dazu ist sie auf der rechten Seite nackt.

Williams FW45 technical detail Photo by: Uncredited

Australien: Die vordere Bremsanlage des Williams FW45, jetzt mit den Verkleidungen, die den Bremssattel und die Bremsscheibe umschließen, ist dem von Red Bull 2022 verwendeten Design sehr ähnlich.

Ferrari SF-23 technical detail Photo by: Uncredited

Australien: Der Bremssattel von Ferrari wird durch zwei Kanäle auf beiden Seiten der Verkleidung mit kühler Luft versorgt, während Öffnungen im mittleren Teil des Bremssattels und der Verkleidung die von den Bohrungen in der Scheibe abgestrahlte Wärme durch die Einheit leiten.

Mercedes W14 rear detail Photo by: Giorgio Piola

Australien: Ein Blick unter die Haube des Mercedes W14 gibt uns einen Einblick auf die Powerunit und ihren Einbau. Beachten Sie, wie das Hauptauspuffrohr über die Oberseite des hinteren Aufhängungsbeins geführt wird, und die Einbauposition der hinteren Hauptbodenstrebe, die die Karosserie durchschneidet, wenn sie vorhanden ist.

Alfa Romeo C43 technical detail Photo by: Uncredited

Australien: Das komplexe Zusammenspiel der Flaps und der Endplatte des Frontflügels des Alfa Romeo C43, wobei die beiden hinteren Elemente nach außen gedreht sind und ein Teil des unteren Teils der Endplatte ganz entfernt wurde, um mehr Auswasch-Effekt zu fördern.

McLaren MCL60 technical detail Photo by: Uncredited

Australien: Die Flaps des McLaren MCL60 sind ebenfalls nach außen gedreht, um den Auswasch-Effekt zu fördern. Ohne den Ausschnitt im unteren hinteren Bereich der Endplatte wird er jedoch im Vergleich zu einigen seiner Konkurrenten wahrscheinlich weniger leistungsfähig sein.

Mercedes F1 W14 technical detail Photo by: Uncredited

Australien: Die Lösung von Mercedes für diesen Bereich, die auch versucht, einen Teil des Auswasch-Effekts, der durch das Reglement verringert werden sollte, wieder auszugleichen, umfasst einen Ausschnitt im unteren hinteren Bereich der Endplatte, abgetrennte Flaps und zwei Finnen.

Ferrari SF-23 technical detail Photo by: Uncredited

Australien: Ein Blick unter den Frontflügel und die Nase der SF-23 zeigt, wie sehr das Reglement die Komplexität der Oberflächen im Vergleich zur vorherigen Generation reduziert hat. Beachten Sie auch, dass der äußere Flap-Adjuster auf der Unterseite ein streifenförmiges Aussehen hat.

Alfa Romeo pit garage detail Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Aserbaidschan: Ein schöner Blick unter die Haut des Alfa Romeo C43, während die Mechaniker ihn für den Einsatz vorbereiten, mit den übereinander geschichteten Kühlern im Seitenkasten. Beachten Sie auch den Heckflügel mit geringerem Abtrieb, der ein flaches, löffelförmiges Profil aufweist, und die schräg abgesägte Flügelspitze.

Haas F1 Team VF-23 rear wing Photo by: Giorgio Piola

Aserbaidschan: Haas hat einen großen Teil des oberen Flaps seines Heckflügels für Baku zurückgeschnitten, um den Luftwiderstand zu verringern und die Höchstgeschwindigkeit zu erhöhen.

Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Uncredited

Aserbaidschan: Die Metallbrücke, die den Mittelpfeiler des Heckflügels am Red Bull RB19 trägt, dient auch als höhere Position für die Befestigung des oberen Querlenkers.

Alpine A523 front wing detail with sensors Photo by: Giorgio Piola

Aserbaidschan: Alpine hatte für seinen Frontflügel in Baku eine Option mit geringerem Abtrieb gewählt, bei der ein großer Ausschnitt in der Mitte des oberen Flügels zu sehen war.

AlphaTauri AT04 technical detail Photo by: Uncredited

Aserbaidschan: Der AlphaTauri-Heckflügel mit geringerem Abtrieb ist löffelförmig mit einem oberen Flap, der an der Hinterkante allmählich abfällt, wenn er auf den Spitzenbereich trifft.

McLaren MCL60 detail Photo by: Uncredited

Aserbaidschan: Der Boden von McLaren verfügt über eine innere Strebe, während ein gewölbter Abschnitt unter dem Unterschnitt des Seitenkastens dazu beiträgt, den Luftstrom sowohl über als auch unter der Oberfläche besser zu steuern. Man kann sehen, dass die Kanten des Bodens und die Streben am Randflügel geneigt sind, um die Verbiegung zu reduzieren.

McLaren MCL60 detail Photo by: Uncredited

Aserbaidschan: Eine Nahaufnahme des Randflügels auf dem Boden des MCL60, mit den drei Flügeln, die gekippt sind, um sie zu schützen, wenn der Boden zur Straße hin zusammengedrückt wird, und gleichzeitig zu verhindern, dass sie sich zu stark biegen.

Ferrari SF-23 rear detail Photo by: Uncredited

Aserbaidschan: Ferraris doppelter Beam-Wing hat oben ein kürzeres Sehnenelement, das sich über die gesamte Spannweite des Flügels erstreckt, während die meisten Teams die oberen Elemente normalerweise an der Oberseite der Crash-Struktur befestigen.

Mercedes W14 detail Photo by: Uncredited

Azerbaijan: Am Rand des Bodens des Mercedes W14 befinden sich eine Reihe kleinerer Streben, die sich in Kombination mit den Spitzen des Bodengitters zu diesem Teil des Bodens schlängeln. Man sieht auch, wie stark der Randflügel im Gegensatz zur Höhe des vorderen Bodenabschnitts nach oben gerollt ist.

Alpine A523 bodywork detail Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Miami: Wenn wir an der Seite des A523 hinunterschauen, können wir auch den Graben sehen, der in die Oberseite des Seitenkastens gegraben wurde. Das Team hat sich in Miami für mehr Kühlung entschieden, für die die austauschbare Motorabdeckung sorgen soll.

Mercedes W14 diffuser Photo by: Giorgio Piola

Miami: Detail am Heck des Mercedes W14, einschließlich des dreistufigen unteren Bremskanalabweisers, der in Aserbaidschan eingeführt wurde.

Aston Martin AMR23 technical detail Photo by: Uncredited

Miami: Der vordere Bremskanal von Aston Martin verfügt über einen Crossover-Trakt mit einem darin befindlichen Leitblech zur Steuerung des Luftstroms über die Fläche der Baugruppe.

Aston Martin AMR23 technical detail Photo by: Uncredited

Miami: Eine Nahaufnahme der vorderen Innenaufhängungselemente des AMR23, einschließlich des Dämpfers, komplett mit Tellerfedern.

Red Bull Racing RB19 diffuser Photo by: Giorgio Piola

Miami: Ein Blick auf das Heck des Red Bull RB19. Das Team hat sich für nur ein einziges Element beim Beam-Wing entschieden, was in dieser Saison ein gewohnter Anblick ist, da man versucht, den Abtrieb und den Luftwiderstand für jede Strecke zu optimieren.