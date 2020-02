Günther Steiner über DAS: Whatsapp-Postfach randvoll mit Nachrichten

Mercedes versetzt die Konkurrenz am zweiten Testtag in Barcelona in helle Aufregung mit dem DAS-System. Das ist ein ausgeklügelter Lenkrad-Trick, mehr wollten die Silberpfeile nicht verraten. "Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, also bitte fragt mich nicht", scherzt Haas-Teamchef Günther Steiner im Interview mit 'Sky'.

Der Südtiroler erhielt am Donnerstag dank der silbernen Innovation dutzende Rückmeldungen. Auch er stand ungläubig vor den TV-Bildschirmen und fragte sich, was Lewis Hamilton und Valtteri Bottas beim Raus- und Reindrücken des Lenkrads machen.

"Ich habe, ich weiß gar nicht wie viele, Whatsapp-Nachrichten mit Video zu diesem Ding bekommen heute. Ich weiß nicht, was es macht. Wenn man es sich ansieht, dann stimmt da was nicht. Aber es ist ein Mercedes, also wird es schon passen."

Die Silberpfeile selbst wiegen sich in Sicherheit, die FIA habe das System als legal anerkannt. Das könnte zur Folge haben, dass die anderen Teams bei Mercedes abschauen und den Trick kopieren. Doch so einfach werde das nicht, glaubt Steiner.

"Jeder im Fahrerlager hat eine Meinung dazu, was es sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob wir es so schnell herausfinden. Es muss ziemlich clever sein." Es würde wohl bis zu einem halben Jahr dauern, das System zu kopieren. Für ein Mittelfeldteam wie Haas keine Option, Steiner hat andere Prioritäten.

"Wir hätten nicht die Ressourcen, um so etwas zu bauen. Nicht nur das Geld nicht, sondern auch nicht die Leute, um das zu entwickeln", gibt er zu. Für Haas sei die Aero-Entwicklung deutlich wichtiger. "Ich denke, es geht dabei ja nicht nur um die Entwicklung sondern auch ums Testen, ob das auch wie gewünscht funktioniert."

Das System sei zu komplex, um es in kurzer Zeit zu kopieren. "Und für die Fahrer ist es sicherlich auch gewöhnungsbedürftig. Derzeit glaube ich, haben wir andere Themen als ein Lenkrad, das raus- und wieder reingedrückt werden kann."

Dennoch sei das DAS-System ("Dual Axis Steering"; zu Deutsch: zweiaxiale Lenkung) genau der Grund, warum die Königsklasse so "faszinierend" sei, schwärmt Steiner. "Das liefert Gesprächsstoff. Das zeigt auch, dass die Formel 1 keine Einheitsserie ist. Da bin ich nämlich entschieden dagegen."

Innovative technische Lösungen wie DAS würden die Formel 1 interessant machen. "Und jetzt werden die Tests sogar live übertragen, was großartig ist. Sonst wäre das nicht so schnell rausgekommen. Darum geht es doch in der Formel 1, die technische Innovation."

Mit Bildmaterial von LAT.