Lando Norris gibt zu: In Barcelona körperlich nicht auf der Höhe

Lando Norris gibt zu, dass er sich am Wochenende in Barcelona körperlich nicht gut fühlt und nicht in Topform ist. Angesichts dessen ist er zufrieden, dass er es in Q2 in die Top 10 geschafft hat, bevor seine Zeit wegen Tracklimits wieder aberkannt wurde und er nur auf dem elften Platz landete.

"Ich habe mich das ganze Wochenende über nicht großartig gefühlt", sagt der McLaren-Pilot und betont, dass es nichts mit Corona zu habe. "Ich habe Probleme mit meinem Hals und meinen Augen, was nicht gerade hilfreich ist. Mein Energielevel ist wohl der schlechteste, den ich seit einer langen Zeit habe."

"Ich bin definitiv nicht auf meiner Höhe an diesem Wochenende", ergänz Norris und sagt, dass er glücklich mit seiner Runde war, die ihn eigentlich in Q3 gebracht hatte. "Davon war ich überrascht. Das gibt mir ein positives Gefühl."

Nach dem Qualifying konnte er sich bei der FIA anschauen, warum ihm die Zeit aberkannt wurde. Norris war in Kurve 12 etwas zu weit rausgekommen und neben die weiße Linie gefahren. "Onboard sah es so aus, als sei ich noch auf der Strecke gewesen, aber von außen kann man sehen, dass ich deutlich neben der Strecke war. So einfach ist das", kann er den Standpunkt nachvollziehen.

Warum nicht bis an den Kies fahren?

Was es laut ihm in dieser Kurve schwierig macht: Neben der Kurve ist ein Kiesbett, doch bis dahin dürfen die Piloten nicht fahren. "Du hast rund zehn Zentimeter von der Strecke, die du vor dem Kiesbett nicht nutzen darfst", sagt Norris. "Manchmal ist es einfacher zu sagen, das Kiesbett ist die Grenze, und alle pushen bis zum Kies."

"Wenn du dort abkommst, ist es schon eine Strafe. Aber die Regel, dass die weiße Linie gilt, gibt es schon die ganze Saison über, und ich habe mich nicht daran gehalten", hat er kein Argument gegen seine Bestrafung.

Norris' Wochenende war aber schon am Freitag schlecht losgegangen, als er sich in Kurve 9 seinen Unterboden beschädigt hatte und lange zuschauen musste. Das Team musste für Samstag sogar ein neues Chassis aufbauen. "Aber das möchte ich nicht als Ausrede nutzen", sagt Norris.

Was ihm dabei eher schade, sei das fehlende Wissen auf dem Longrun. "Jedes kleine Bisschen kann helfen, die Reifen zu managen und die Temperaturen unten zu halten. Das im Rennen zu lernen, ist nicht einfach", so der Brite. "Natürlich weiß ich, was ich zu tun habe, aber nichts schlägt echte Runden."

Erster "Sieg" für Daniel Ricciardo

Teamkollege Daniel Ricciardo konnte hingegen zum ersten Mal in dieser Saison einen teaminternen Sieg einfahren und sich auf Platz neun qualifizieren. "Ich glaube, wir sind immer noch dabei, die neuen Teile kennenzulernen", sagt der Australier. "Bei Updates und neuen Teilen ist es nicht immer so einfach, sie einfach anzuschrauben und das Auto auszureizen."

"Wenn man sie einmal montiert hat, muss man auch herausfinden, wie man das Auto gut darauf abstimmen kann. Ich denke, wir versuchen immer noch, die beste Balance mit den neuen Teilen herauszufinden", so Ricciardo.

"Ich bin mir also noch nicht sicher, ob wir das Maximum aus ihnen herausholen können, aber wir befinden uns immer noch in einer Lernphase, und ich denke, der Einzug in Q3 war solide. Aber wir versuchen natürlich immer noch, ein paar Rundenzeiten zu fahren", sagt er. "Das Ergebnis war aber nicht schlecht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.