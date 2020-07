Legendärer Formel-1-Konstrukteur Ron Tauranac verstorben

Ron Tauranac ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Mit ihm verliert die Formel-1-Welt einen legendären Designer und Ingenieur, der einst zusammen mit Jack Brabham das legendäre Brabham-Team gründete. Mit dem Team gewann er 1966 und 1967 die Fahrer- und Konstrukteurs-WM der Formel 1.

"Ron ist am Freitagmorgen in seinem Zuhause an der Sunshine Coast in Queensland, Australien, friedlich eingeschlafen", teilt seine Familie in einem Statement mit. "Bis zum Ende war er aktiv, gesund und unabhängig und wollte immer etwas erreichen und hatte immer schon das nächste Ziel im Kopf."

"Er hat sich nie auf seinen Lorbeeren ausgeruht, sein scharfer Ingenieursgeist war immer aktiv. Als er neulich gefragt wurde, welches das beste Auto war, das er designt hatte, antwortete er nur: das nächste! Er hat ein unglaubliches Leben gelebt. Wir sind unglaublich stolz darauf, was er erreicht hat, und sind tieftraurig über seinen Verlust."

Tauranac wurde 1925 in England geboren, bevor seine Familie nach Australien auswanderte. In den frühen 1950er-Jahren begann er zusammen mit seinem Bruder Austin Hillclimb-Autos zu bauen. Dort traf er auch auf Brabham, mit dem er 1960 "Motor Racing Developments" gründete - besser bekannt als Brabham.

Jack Brabham, Brabham, mit Ron Tauranac Foto: David Phipps

Mit Jack Brabham und Denis Hulme holte das Team zwei Titel in der Formel 1. Als Brabham 1970 zurücktrat, übernahm Tauranac den Rennstall und verkaufte ihn zwei Jahre später an Bernie Ecclestone.

1974 gründete Tauranac den Monoposto-Hersteller Ralt, dessen Autos in den Nachwuchsserien zahlreiche Erfolge einfahren konnten. Nachdem er Ralt an March verkauft hatte, arbeitete Tauranac an verschiedenen Projekten für Honda oder Arrows, bevor er in Australien in den Ruhestand ging.

2002 wurde ihm der "Order of Australia" verliehen, 2017 wurde er in die Motorsport Hall of Fame in Australien aufgenommen. Tauranac hinterlässt seine beiden Töchter Jann und Julie.

