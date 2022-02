Max Verstappen: "Das Auto ist komplett anders"

Audio-Player laden

Zum ersten Mal bestritten die Formel-1-Teams und -Fahrer am Mittwoch in Barcelona einen gemeinsamen Testtag mit den neuen Boliden der Generation 2022. Weltmeister Max Verstappen meldete sich zum Auftakt des dreitägigen Tests, der als Shakedown firmiert, noch nicht im Spitzenfeld.

Der Red-Bull-Pilot beendete den Tag mit einer persönlichen Bestzeit von 1:22.246 Minuten auf dem neuen Platz. Sein Rückstand auf Spitzenreiter Lando Norris im McLaren belief sich auf 2,678 Sekunden. Der Brite war allerdings auch mit dem C4-Reifen unterwegs, während Verstappen den härteren C2-Reifen fuhr.

Mit 147 Runden spulte der Weltmeister die meisten Kilometer ab. Sein Teamkollege Sergio Perez wird den RB18 morgen übernehmen. Am dritten Tag teilen sich beide die Arbeit.

Verstappen mit erstem Testtag 2022 zufrieden

"Das Auto ist komplett anders", lautet Verstappens erstes Zwischenfazit. "Ich denke, der RB18 sieht gut aus, aber das Wichtigste ist natürlich, dass er schnell ist - das hoffen wir." Das Auto fiel am Mittwoch vor allem durch ein radikales Design der Seitenkästen auf.

"Heute ging es darum, viele Runden zu drehen, sich an das Auto zu gewöhnen und eine Vorstellung davon zu bekommen, wie es sich verhält", schildert Verstappen sein Testprogramm und ist zufrieden: "Es hat alles gut funktioniert, also war es ein guter Start."

Teamchef Horner von Nummer eins begeistert

"Am Abend werden wir uns die Dinge genauer ansehen und schauen, was wir tun müssen, um uns zu verbessern. Checo wird morgen fahren, und dann freue ich mich darauf, am Freitag wieder in den RB18 zu steigen." Ganz reibungslos verlief der erste Testtag für ihn übrigens nicht: Er rauschte einmal durchs Kiesbett.

"Natürlich kommt man mal von der Strecke ab oder es blockiert hier und da ein Rad", kommentiert Verstappen den kleinen Zwischenfall. "Man findet heraus, wie die Balance des Autos ist und wo die Grenzen des Autos liegen - Schritt für Schritt. Aber das Wichtigste ist, viel zu fahren und Kilometer mit den Teilen zu sammeln."

Red-Bull-Teamchef Christian Horner freute sich zum Testauftakt vor allem über die Eins auf dem Auto: "Es war eine sehr kurze Off-Season, aber es ist großartig, wieder an der Strecke zu sein und die Nummer eins auf dem Auto zu sehen. Es ist lange her, dass sie auf einem F1-Auto war, und unser Ziel ist es, sie dort zu behalten."

"Max hatte das Gefühl, dass das Auto gut zu fahren war, also war es ein positiver erster Morgen", resümiert er Tag eins und ergänzt: "Für Checo wird es ein gutes Jahr werden, da er nun in seinem zweiten Jahr bei uns mit dem Team vertrauter ist."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.