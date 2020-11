Max Verstappen: Warum Papa Jos plötzlich wieder Rennautos fährt

Vor Wochen schon steuerte er ein Rallyeauto von Ford, nun kam noch ein LMP3-Sportwagen dazu: Jos Verstappen hat das Rennfahren wieder für sich entdeckt. Doch wie ernst ist es dem ehemaligen Formel-1-Fahrer mit seinem "Comeback"? Das hat nun sein Sohn Max Verstappen erklärt.

Er sagte: "[Jos] hat einfach seinen Spaß, ganz privat. Das Kribbeln hat man ja immer. So ist das auch bei ihm. Das ist in diesem Jahr nichts Außergewöhnliches."

Und Verstappen senior habe auch nichts verlernt, betont Verstappen junior. Der Papa sei lediglich ein bisschen eingerostet.

O-Ton: "Er ist immer noch schnell. Natürlich: Wenn du lange nicht mehr regelmäßig gefahren bist, dann büßt du ein bisschen Finesse ein. Jetzt aber, wo er wieder mehr fährt, da sieht man, wie er wieder besser und besser wird."

Und Max Verstappen genießt es, seinen Vater dabei zu beobachten. "Die Rollen sind jetzt ein bisschen umgekehrt als früher", erklärt er. "Damals hat er mir immer eingetrichtert, was ich falsch mache. Jetzt gibt es Daten und Onboard-Aufnahmen und dergleichen, und jetzt kann ich ihm die Meinung geigen, aber im Guten."

Jos Verstappen schicke ihm Fotos und Videos von seinen Probefahrten, anschließend spreche man im Familienkreis über die Erkenntnisse. "Manchmal fahren wir auch gemeinsam", sagt Max Verstappen. "Er sitzt am Steuer und ich daneben, dann wechseln wir. Es ist doch schön, wenn man so was als Familie machen kann."

