Mercedes-Piloten glauben: Kühlproblem wird leicht zu beheben sein

George Russell und Lewis Hamilton glauben, dass Mercedes seine Kühlprobleme in Saudi-Arabien locker in den Griff bekommen kann. Die Silberpfeile wurden in Bahrain am vergangenen Woche auf dem falschen Fuß erwischt und bekamen schon in der Anfangsphase Probleme mit den Motorentemperaturen, weswegen man die Leistung drosseln musste.

Doch Russell glaubt nicht, dass sich die Probleme in Dschidda wiederholen werden, denn grundlegend sei nichts am W15 falsch. Es handelte sich schlicht und einfach um eine Fehlberechnung. "Es wäre ziemlich einfach gewesen, das Bodywork einfach ein bisschen weiter zu öffnen", sagt er. "Das hätte es einfacher gemacht."

Das kann Mercedes jetzt in Saudi-Arabien tun, trotzdem betont Russell, dass die Temperaturprobleme für das Team überraschend kamen: "Wir verstehen es nicht so ganz, weil wir gegenüber den Testfahrten nichts verändert haben", sagt er. "Und plötzlich hat es uns am Samstag auf dem falschen Fuß erwischt. Ich bin sicher, dass es an diesem Wochenende besser sein wird."

Teamkollege Lewis Hamilton versichert, dass Mercedes mittlerweile verstanden habe, wo das Problem lag. "Und das ist nicht nur bei der Kühlung so, sondern in vielen Bereichen des Autos. Sie werden also versuchen, hier Änderungen vorzunehmen", so der siebenmalige Weltmeister.

"Sie haben erkannt, dass sie bestimmte Dinge nicht richtig gemacht haben, und wir haben eine riesige Gruppe von Leuten bei HPP (Mercedes-Motorenabteilung; Anm. d. Red.), die einen tollen Job machen. Ich denke also nicht, dass das in Zukunft ein Problem sein wird", so Hamilton.

Zumindest in Bahrain haben die Probleme die Fahrer mächtig geärgert. Laut Hamilton sollen die Probleme zehn Sekunden gekostet haben, laut Russell waren es sogar mindestens 15 Sekunden, die durch Batterie und weniger Leistung verloren gingen. "Vermutlich sogar mehr, wenn man den Effekt auf die Reifen bedenkt", sagt er.

"Ein paar Sekunden im ersten Stint wären nützlich gewesen, als ich Checo (Sergio Perez; Anm. d. Red.) hinter mir hatte", weiß Russell und ist sicher: "Wir hätten mit Checo und Carlos [Sainz] um das Podium kämpfen können."

Hamilton: Dicken Hintern bekommen

Für Hamilton war aber interessant zu sehen, dass viele Fahrer in Bahrain Probleme hatten, die zuvor nicht aufgetreten waren. Es gab das Bremsproblem bei Charles Leclerc oder einen äußerst langsamen Boxenstopp bei Valtteri Bottas. "Ich glaube, das kommt von der begrenzten Testzeit", sagt er.

"Wir hatten nur eineinhalb Tage im Auto, und früher haben wir eine Menge getestet und konnten solche Dinge beheben, aber jetzt fahren wir so wenig", kritisiert Hamilton, der in Bahrain auch noch mit einem beschädigten Sitz zu kämpfen hatte.

"Ich hoffe, sie haben das mit dem Sitz gelöst", sagt er. "Es lag nicht daran, dass ich zu schwer bin, denn ich habe sogar abgenommen - auch wenn mein Hintern ein bisschen größer geworden ist, weil ich etwas mehr Muskeln bekommen habe."

"Verstehen das Auto jetzt besser"

Generell zieht der Brite aber ein positives Fazit nach Bahrain, auch wenn er selbst nur auf dem siebten Platz ins Ziel gekommen war. "Wir haben hart gearbeitet, und alle haben Vollgas gegeben und sich die Daten angeschaut", sagt er.

"Es gibt einige niedrig hängende Früchte, und es gibt einige Dinge, an denen wir für die Zukunft arbeiten müssen. Ich weiß, dass die Performance in der Fabrik vorhanden ist, aber ich denke, dass wir von Woche zu Woche besser verstehen werden, in welche Richtung wir gehen müssen", so Hamilton, der zuversichtlich auf Saudi-Arabien blickt.

"Ich denke, wir verstehen das Auto jetzt schon viel besser. Ich denke, dass wir hier mit einem anderen Belag ein anderes Ergebnis erzielen werden. Wir hoffen, dass es positiv ist."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.