Mike Krack: Haben nach schwierigem Saisonstart die Ruhe bewahrt

Aston Martin hatte keinen guten Start in die Formel-1-Saison 2022. In den ersten drei Saisonrennen blieb man komplett ohne Punkte und lag zwischenzeitlich auf dem letzten Platz in der Konstrukteurswertung. Am Ende schrammte man mit 55 Zählern knapp am sechsten Platz in der WM vorbei, wobei Alfa Romeo nur durch die besseren Einzelergebnisse das Rennen um P6 für sich entscheiden konnte.

Über den Saisonverlauf hat das britische Team große Fortschritte gemacht, obwohl es mit einer in Barcelona eingeführten "Red-Bull-Kopie" zunächst auch noch nicht richtig vorwärts ging. In den letzten 19 Saisonrennen konnte man jedoch gleich 15 Mal in die Punkte fahren.

"Es zeigt, dass man nicht aufgeben darf", sagt Aston-Martin-Teamchef Mike Krack, der erst bei den Testfahrten offiziell zum Team gestoßen ist. "Es klingt immer gleich, nicht wahr? Es ist harte Arbeit, herauszufinden, woran man arbeiten muss, und zu versuchen, eine Schwäche nach der anderen abzumildern."

Krack: Kampf um P6 hätte ich in Melbourne nicht geglaubt

"Und ich denke, wir müssen wirklich stolz sein - stolz ist vielleicht nicht das richtige Wort - aber wir müssen sehen, dass wir die Ruhe bewahrt haben. Wir sind in dieser Situation nicht in Panik geraten, obwohl es zu der Zeit sehr, sehr schwierig war."

"Und ich glaube, wenn man mir in Melbourne gesagt hätte, dass wir am Ende um den sechsten Platz kämpfen werden, hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt", so Krack.

Dennoch wäre auch ein sechster WM-Platz weit unter den ambitionierten Zielen des Teams gewesen. Für die Zukunft muss das Team daher noch einen großen Schritt machen, um den Traum von der Weltmeisterschaft möglich zu machen.

Krack: Diese drei Schwächen hatte der Aston Martin noch

Teambesitzer Lawrence Stroll hat bereits große Mengen an Geld in das Team investiert. Im März 2021 stellte er einen Fünfjahresplan vor, mit dem Aston Martin um den Formel-1-Titel kämpfen will. Dafür baut er eine hochmoderne neue Fabrik und stellte bereits viele hochrangige Mitarbeiter von anderen großen Teams ein.

Mit der Verpflichtung des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Fernando Alonso, der nach seinem ersten Test im Aston Martin in Abu Dhabi zu 100 Prozent überzeugt von seinem Wechsel ist, konnte das Team ein weiteres Zeichen setzen.

Laut Krack waren es vor allem drei Schwächen des AMR22, die bessere Leistungen verhindert haben: "Ich glaube, die drei Schwachpunkte, die ich immer genannt habe, waren die Rückmeldung, die der Fahrer braucht, um das Auto zu spüren. Die zweite war das Gewicht des Autos, und die dritte war natürlich die Aerodynamik. Und die Aerodynamik löst man nie!"

