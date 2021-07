Neuer Dreijahresvertrag: Esteban Ocon verlängert mit Alpine bis 2024

Esteban Ocon bleibt Alpine auch über die Formel-1-Saison 2021 treu. Wie das Team an diesem Mittwoch bestätigte, hat der Franzose einen neuen Dreijahresvertrag unterzeichnet, wird also bis einschließlich 2024 mit Alpine antreten.

"Ich freue mich, mit dem Team über dieses Jahr hinaus weiterzumachen und es ist ein fantastisches Gefühl, meine Zukunft bei Alpine zu sichern", kommentiert Ocon die Verlängerung. "Seit ich zum Team gestoßen bin, haben wir gemeinsam gute Fortschritte gemacht, und ich möchte diese Reise auch in Zukunft fortsetzen."

Der 24-Jährige stieß vor der Saison 2020 zum Team, nachdem er bereits zwei volle Jahre in der Formel 1 verbracht hatte. Sein Renndebüt in der Formel 1 gab er Mitte der Saison 2016 bei Manor, bevor er für 2017 und 2018 zu Force India wechselte. Sein erstes Podium feierte er mit Renault 2020 als Zweiter in Sachir.

"Ich denke oft an den Sachir-Grand-Prix im vergangenen Jahr mit dem Podium zurück", sagt Ocon, "und das motiviert mich, mehr solche besonderen Erinnerungen zu schaffen. Ich freue mich wirklich auf das nächste Kapitel, aber im Moment konzentrieren wir uns sehr auf diese Saison und nehmen jedes Rennen, wie es kommt."

Alpine-CEO Laurent Rossi ergänzt: "Seit seiner Rückkehr ins Team im Jahr 2020 hat Esteban an Selbstvertrauen und Statur gewonnen, um konstant gute Ergebnisse zu liefern und bei der Entwicklung des Autos mit dem Team zu helfen."

"Trotz seines jungen Alters ist er in der Formel 1 sehr erfahren und er befindet sich auf einem positiven Weg, sowohl was seine Reife als auch seine Fähigkeiten hinter dem Lenkrad angeht. Er ist ein starker Aktivposten für uns, jetzt und auch in Zukunft, wenn wir uns den Herausforderungen des neuen Reglements stellen."

"Wir haben volles Vertrauen in Esteban, um das Team und die Marke auf das nächste Level zu bringen und die langfristigen Ziele zu erreichen. Esteban ist ein Gewinn für uns über die Formel 1 hinaus, da er tief in das globale Alpine-Projekt involviert ist. Dank seiner Persönlichkeit und seiner Werte ist er ein perfekter Botschafter."

Ocon ist schon lange mit dem Team aus Enstone verbunden: Er war früher im Juniorkader von Lotus und Reservefahrer bei Renault. Mit der Verlängerung bei Alpine ist auch klar, dass Ocon in naher Zukunft nicht für Mercedes fahren wird, wo er 2019 als Ersatzfahrer fungierte. Sie hatten ihn zwei Jahre zu Renault/Alpine ausgelagert.

Mit Bildmaterial von Alpine.